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Названо предварительное место захоронения Быстрицкой 

Газета.Ru 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Названо предварительное место похорон народной артистки СССР Элины Быстрицкой.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову, в театре надеются, что актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище.
Ранее Михайлова также рассказала, что прощание с Элиной Быстрицкой состоится на большой сцене Малого театра, где артистка служила с 1958 года. Скорее всего, гражданская панихида будет назначена на 29 апреля.
Звезда киноэпопеи "Тихий Дон" Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля в возрасте 91 года. Смерти предшествовала долгая тяжелая болезнь.
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