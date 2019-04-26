Названо предварительное место захоронения Быстрицкой

Названо предварительное место похорон народной артистки СССР Элины Быстрицкой

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову, в театре надеются, что актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Ранее Михайлова также рассказала, что прощание с Элиной Быстрицкой состоится на большой сцене Малого театра, где артистка служила с 1958 года. Скорее всего, гражданская панихида будет назначена на 29 апреля.

Звезда киноэпопеи "Тихий Дон" Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля в возрасте 91 года. Смерти предшествовала долгая тяжелая болезнь.