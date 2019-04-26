Роспотребнадзор дал рекомендации по окрашиванию яиц на Пасху

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по окрашиванию яиц на Пасху, которую православные христиане отпразднуют 28 апреля. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, одним из допустимых методов окрашивания является окрашивание природными красителями.

"Можно использовать любые овощи, фрукты, ягоды и даже зелень и приправы, обладающие пигментом, который может окрасить пасхальные яйца. Наибольшей популярностью пользуются: луковая шелуха, краснокачанная капуста, свекла, кофе, листья шпината и крапивы, куркума, паприка, зеленый чай, каркаде, ягоды черники и клюква", — отмечается в сообщении.

Кроме того, возможно окрашивание яиц пищевыми красителями. Однако, как отмечают в Роспотребнадзор, при этом следует убедиться, что краситель действительно является пищевым. Согласно действующим в России СанПиНам, для окраски пасхальных яиц разрешаются красители пищевые со следующими обозначениями на этикетках: Е122, Е 163, Е110, Е104, Е 142, Е132, Е 120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131, Е102, напомнили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, недопустимым является окрашивание неизвестными красителями, купленными, как правило, на рынках "с рук". Также не допускается окрашивание с помощью линяющих ниток и цветных линяющих лоскутов тканей и окрашивание непищевыми красителями и красками.

"Приступая к окраске яиц, необходимо помнить, что яйца — это пищевые продукты, а использование непищевых и неизвестных красителей может привести к отравлению и другим непредсказуемым последствиям для вашего организма", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства также советуют для того, чтобы краска ложилась ровнее, протирать яйца перед покраской мыльным раствором, а также варить яйца в подсоленной воде, не переваривая их. После извлечения уже окрашенных яиц из емкости, в которой они варились, Роспотребнадзор советует промыть яйца, подержав под струей теплой воды, и аккуратно просушить салфеткой или бумажным полотенцем. Как отмечают эксперты, для того, чтобы яйца не растрескивались при окрашивании, они не должны быть холодными (из холодильника), их следует несколько часов подержать при комнатной температуре и перед окраской вымыть в теплой воде.

Роспотребнадзор рекомендует отваривать яйца в толстостенном сотейнике, чтобы уберечь их от растрескивания. Яйца следует медленно довести до кипения и далее варить при минимальном кипении, отмечают специалисты. После окрашивания они рекомендуют протереть яйца подсолнечным маслом, чтобы они приобрели блеск. Они также советуют после окрашивания поставить яйца в этом же отваре на всю ночь в холодильнике для того, чтобы окрас скорлупы стал более ярким.