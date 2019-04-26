Андрей Ургант назвал Элину Быстрицкую «эпохой советского кино»

Актриса театра и кино, народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась после продолжительной болезни. Только 4 апреля она отпраздновала свой 91-й день рождения. А спустя несколько недель ее не стало.

Ранее слова скорби по поводу кончины прославленной артистки высказала 88-летняя Людмила Хитяева . Не смог остаться в стороне от случившегося и телеведущий Андрей Ургант . По его мнению, Быстрицкая обладала всеми необходимыми качествами для того, чтобы стать актрисой. Свою жизнь Элина Авраамовна прожила ярко. Без преувеличения, Андрей Львович называет Быстрицкую целой эпохой советского кинематографа.

«Она снималась много в "Тихом Доне". Разве можно снять еще раз? Каждый по-своему неповторим. Быстрицкая — целая эпоха, целая история советского кино. А советское кино было лучшим», — приводит «РенТВ» слова Андрея Урганта.

Помимо того, что Элина Быстрицкая снималась в кино, многие помнят ее по роли Аксиньи в картине «Тихий Дон» (1958), она также играла в театре. В последнее время Элина Авраамовна практически не появлялась на публике. Она сильно болела, перестала ходить и видеть. Актриса умерла на 92-м году жизни.