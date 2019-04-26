Голикова рассказала о мерах по укреплению здоровья трудящихся

Вопросам сохранения здоровья граждан на производстве уделяется особое внимание кабинета министров. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова , выступая на церемонии награждения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

По её словам, в правительстве рассчитывают, что к 2022 году более 33 млн граждан будут охвачены корпоративными программами по укреплению здоровья.

Минздравом России уже в августе текущего года для работодателей будут разработаны модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников на производстве. Мы ожидаем, что в 2022 году такие программы будут применяться на всей территории страны с вовлечением 33,2 млн наших работников в эти программы, — сказала Голикова.

По её словам, сейчас идёт работа над тем, чтобы вплотную приблизиться и реализовать лучшие принципы цеховой медицины созданные ещё в советское время. Эти действия должны помочь поднять здоровье граждан на производствах, уверена вице-премьер.