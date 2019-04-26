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Голикова рассказала о мерах по укреплению здоровья трудящихся 

News.ru + ещё 2 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Вопросам сохранения здоровья граждан на производстве уделяется особое внимание кабинета министров. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на церемонии награждения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
По её словам, в правительстве рассчитывают, что к 2022 году более 33 млн граждан будут охвачены корпоративными программами по укреплению здоровья.
Минздравом России уже в августе текущего года для работодателей будут разработаны модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников на производстве. Мы ожидаем, что в 2022 году такие программы будут применяться на всей территории страны с вовлечением 33,2 млн наших работников в эти программы, — сказала Голикова.
По её словам, сейчас идёт работа над тем, чтобы вплотную приблизиться и реализовать лучшие принципы цеховой медицины созданные ещё в советское время. Эти действия должны помочь поднять здоровье граждан на производствах, уверена вице-премьер.
Как ранее писал News.ru, премьер-министр России Дмитрий Медведев дал Минздраву и заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой ряд поручений, связанных с проведением в 2019–2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения страны. В частности, ведомство, совместно с ФОМС и Росздравнадзором, должно ежемесячно отчитываться о ходе мероприятий, их эффективности и выявленных нарушениях.
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Общество , Дмитрий Медведев , Татьяна Голикова , Минздрав РФ , Росздравнадзор
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