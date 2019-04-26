Российский яхтсмен Зарецкий планирует возобновить кругосветную гонку в ноябре

Российский яхтсмен Игорь Зарецкий, вынужденный в конце прошлого года из-за технических проблем прервать свое участие в кругосветной парусной гонке Golden Globe Race, в ноябре намерен вернуться на свою яхту "Эсмеральда" и добраться до финиша. Об этом Зарецкий сообщил журналистам в пятницу на пресс-конференции.

1 июля 2018 года во французском порту Ле Сабль д’Олон был дан старт кругосветной безостановочной гонки Golden Globe Race. Из 17 яхтсменов, вышедших на старт, до финиша пока смогли дойти только четверо. В силу непредвиденных обстоятельств и проблем со здоровьем Зарецкому пришлось прервать гонку, зайти в австралийский порт Олбани и вернуться в Москву для экстренного курса лечения.

По правилам гонки остановка в Австралии вывела россиянина из основного зачета. Но он сохранил за собой право дойти до финиша в классе "Чичестер", названного в честь сэра Френсиса Чичестера — первого в мире яхтсмена, совершившего одиночное кругосветное плавание всего с одной остановкой.

"Я планирую вернуться в гонку в ноябре, — заметил Зарецкий. — В конце осени ожидается самая оптимальная погода, мы ориентируемся именно на это".

Незадолго до старта Golden Globe Race ярославский мореплаватель перенес две сложных хирургических операции, связанных с онкологией. Зарецкий потерял в весе 20 кг, но это не помешало ему пройти медицинские осмотры и стать участником Golden Globe.

"Но я бы хотел участвовать Golden Globe Race в 2022 году. Но до следующего старта остается больше трех лет, и за это время может измениться многое. Сам я готов к этому, лодка тоже будет. Самый большой вопрос — это финансирование", — заметил Зарецкий.

Глобус на память

22 апреля в Ле Сабль д’Олон состоялась церемония чествования победителей и участников Golden Globe Race. Первым пришел к финишу 73-летний француз Жан-Люк ван ден Хееде. Вслед за ним через трое суток финишировал голландец Марк Слэтс, третьим стал эстонец Уку Рандмаа, четвертым — американец Иштван Копар. Финн Тапио Лехтинен продолжает бороться со стихией, его финиш ожидается не раньше второй половины мая.

Зарецкий, также присутствовавший на торжественной церемонии, получил от организаторов Golden Globe Race памятный "глобус".