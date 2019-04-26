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Первый канал объяснил отказ от комментария женщины-гендиректора BlaBlaCar 

Lenta.ru 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Отказ от приглашения гендиректора сервиса BlaBlaCar Ирины Рейдер для комментария в сюжете программы «Доброе утро» не связан с ее полом. Об этом Forbes заявила официальный представитель Первого канала Лариса Крымова.
Она подтвердила, что для программы «Доброе утро» снимается сюжет о том, как сэкономить, используя различные сервисы. По словам Крымовой, в сюжете два корреспондента — молодой человек и девушка — планируют показать «мужской и женский подход» к экономии.
«При этом девушка советуется с мужчинами-экспертами, а молодой человек — с экспертами-женщинами», — объяснила задумку представитель телеканала.
Она пояснила, что так как девушка планирует экономить на поездках, то ей нужно разговаривать с представителем сервиса поиска попутчиков. Крымова подчеркнула, что спикером должен быть мужчина, но именно в рамках задумки этого сюжета, а не из-за гендерного неравенства.
Молодой человек в свою очередь планирует пообщаться с представителем сервиса, помогающего найти подработку «на час». И этим экспертом будет женщина, тоже не из-за гендерного неравенства, отметила Крымова.
«Так что в сюжете запланировано полное равенство полов», — заключила представитель Первого.
25 апреля гендиректор BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она женщина. По ее словам, редактор, узнав, что главой сервиса является женщина, сначала взял паузу. Позднее сотрудник телеканала уточнил, что они не будут брать у нее комментарий, сославшись на смену формата сюжета.
Рейдер заняла пост руководителя в сентябре 2018 года. Ранее компанией руководил Алексей Лазоренко, но в настоящее время он сосредоточился только на украинском подразделении BlaBlaCar.
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Комментарии
Общество , Лариса Крымова , Forbes
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