Власти Крыма намерены связать крупнейшие города полуострова морским сообщением. Об этом рассказал глава комитета парламента полуострова по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк.
В планах соединить Керчь, Феодосию, Ялту, Севастополь, Евпаторию внутренними пассажирскими морскими перевозками, — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что запущенное ранее морское сообщение между Ялтой и Севастополем на судне «Комета 120М» полностью себя оправдало. В этом году власти планируют организовать подобное сообщение по маршруту Ялта — Евпатория.
Ранее News.ru писал, что гостей Крыма избавят от проблем с платёжными картами. Для этого на полуострове дополнительно установят пять тысяч платёжных терминалов. Также в регионе запустили систему мобильных платежей MirPay, предназначенную для бесконтактной оплаты с использованием смартфона.