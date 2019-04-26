Крупные города Крыма решили связать морским сообщением

Власти Крыма намерены связать крупнейшие города полуострова морским сообщением. Об этом рассказал глава комитета парламента полуострова по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк

В планах соединить Керчь , Феодосию, Ялту, Севастополь Евпаторию внутренними пассажирскими морскими перевозками, — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что запущенное ранее морское сообщение между Ялтой и Севастополем на судне «Комета 120М» полностью себя оправдало. В этом году власти планируют организовать подобное сообщение по маршруту Ялта — Евпатория.

Ранее News.ru писал, что гостей Крыма избавят от проблем с платёжными картами. Для этого на полуострове дополнительно установят пять тысяч платёжных терминалов. Также в регионе запустили систему мобильных платежей MirPay, предназначенную для бесконтактной оплаты с использованием смартфона.