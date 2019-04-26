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Крупные города Крыма решили связать морским сообщением 

News.ru 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Власти Крыма намерены связать крупнейшие города полуострова морским сообщением. Об этом рассказал глава комитета парламента полуострова по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк.
В планах соединить Керчь, Феодосию, Ялту, Севастополь, Евпаторию внутренними пассажирскими морскими перевозками, — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что запущенное ранее морское сообщение между Ялтой и Севастополем на судне «Комета 120М» полностью себя оправдало. В этом году власти планируют организовать подобное сообщение по маршруту Ялта — Евпатория.
Ранее News.ru писал, что гостей Крыма избавят от проблем с платёжными картами. Для этого на полуострове дополнительно установят пять тысяч платёжных терминалов. Также в регионе запустили систему мобильных платежей MirPay, предназначенную для бесконтактной оплаты с использованием смартфона.
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Общество , Алексей Черняк , РИА Новости , Евпатория , Керчь , Республика Крым , Севастополь
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