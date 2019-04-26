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«Украшение кинематографа»: коллеги об актрисе Элине Быстрицкой 

Rambler News Service 26 апреля 2019
Фото: ТАСС
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля в возрасте 91 года. Актер Василий Лановой выразил свои соболезнования в связи со смертью Быстрицкой в беседе с изданием Nation News.
«Она принадлежала к великому поколению советских актеров, которые останутся в истории на века. Быстрицкая, безусловно, была украшением кинематографа. Я близко не был знаком с ней, но всегда с удовольствием смотрел ее фильмы», — заявил он.
Глава Гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина заявила «360», что Быстрицкая была «уникальной актрисой», удивительно добрым человеком и «красавицей, каких сегодня, наверное, уже нет на театральных подмостках».
Гущина выразила свои соболезнования и отметила, что в гильдии гордятся вручением Быстрицкой приза за выдающийся вклад в актерскую профессию, с помощью которого коллеги артистки смогли выразить ей свое преклонение.
Элина Быстрицкая родилась в Киеве в 1928 году. Зрителям она запомнилась в первую очередь ролью Аксиньи в киноэпопее «Тихий Дон», уточняет портал NewsNN. Быстрицкая также снялась в картинах «В мирные дни», «Неоконченная повесть» и «Добровольцы».
Долгое время артистка выступала на сцене Малого театра. Она участвовала в таких спектаклях, как «Бешеные деньги», «Иванов», «Без вины виноватые», «Дядюшкин сон» и «Горе от ума».
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Комментарии
Общество , Василий Лановой , Элина Быстрицкая
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