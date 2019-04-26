Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал невосполнимой утратой уход из жизни народной артистки СССР, старейшей актрисы Малого театра Элины Быстрицкой.
Директор Малого театра Тамара Михайлова ранее сообщила РИА Новости, что Быстрицкая скончалась в пятницу на 92-м году жизни.
"С огромным сожалением говорю эти слова: сегодня на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР, актриса театра и кино, мой соратник Элина Авраамовна Быстрицкая. Я выражаю самые искренние соболезнования родным, близким и поклонникам таланта Элины Авраамовны. Это невосполнимая утрата!" — говорится на странице Миронова в Instagram.
В 2012 году во время предвыборной кампании Быстрицкая была доверенным лицом Миронова — кандидата на пост президента РФ.