Миронов назвал уход из жизни Быстрицкой невосполнимой утратой

Директор Малого театра Тамара Михайлова ранее сообщила РИА Новости, что Быстрицкая скончалась в пятницу на 92-м году жизни.

"С огромным сожалением говорю эти слова: сегодня на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР, актриса театра и кино, мой соратник Элина Авраамовна Быстрицкая. Я выражаю самые искренние соболезнования родным, близким и поклонникам таланта Элины Авраамовны. Это невосполнимая утрата!" — говорится на странице Миронова в Instagram.

В 2012 году во время предвыборной кампании Быстрицкая была доверенным лицом Миронова — кандидата на пост президента РФ.