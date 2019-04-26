Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миронов назвал уход из жизни Быстрицкой невосполнимой утратой 

РИА Новости 26 апреля 2019
Фото: ТАСС
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал невосполнимой утратой уход из жизни народной артистки СССР, старейшей актрисы Малого театра Элины Быстрицкой.
Директор Малого театра Тамара Михайлова ранее сообщила РИА Новости, что Быстрицкая скончалась в пятницу на 92-м году жизни.
"С огромным сожалением говорю эти слова: сегодня на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР, актриса театра и кино, мой соратник Элина Авраамовна Быстрицкая. Я выражаю самые искренние соболезнования родным, близким и поклонникам таланта Элины Авраамовны. Это невосполнимая утрата!" — говорится на странице Миронова в Instagram.
В 2012 году во время предвыборной кампании Быстрицкая была доверенным лицом Миронова — кандидата на пост президента РФ.
Последние новости
Умерла Элина Быстрицкая На Украине нашли способ "отомстить" России за паспорта на Донбассе Гордон назвал способ вернуть Крым Украине
Общество , Тамара Михайлова , Сергей Миронов , Элина Быстрицкая , Справедливая Россия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах81
Как Алсу отреагировала на скандал на «Голосе»15
Лобода отказалась от участия в «Голосе»19
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте72
Зеленский разоблачил «секту Зеленского»4
Видео
Зеленский разоблачил «секту Зеленского»
В мире Украина
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Шоу-бизнес
В деле сестер-убийц наметился внезапный поворот
Криминал Происшествия
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах
Политика Статьи
Меладзе требует пересмотра итогов шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте
В мире Украина
«Я был очень обескуражен»: Фотий о победе дочери Алсу
Общество
Украина сообщила о проблемах на границе с Крымом
В мире Конфликты
Скандал на «Голос. Дети»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Эксперт предсказал, чем закончит Зеленский
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение