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«Единственная в своем роде»: Чурикова о Элине Быстрицкой 

ТК «Звезда» + ещё 43 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Ранее соболезнования родным и близким Элины Быстрицкой выразил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Народная артистка СССР Инна Чурикова прокомментировала внезапный уход из жизни знаменитой и любимой многими актрисы Элины Быстрицкой.
Она умерла этим утром, после долгой и тяжелой болезни.
Актрис подобного масштаба, уверена Чурикова, больше нет.
Быстрицкая всегда поражала своим магнетизмом и мощной индивидуальностью, вспоминает она.
Актриса театра и кино выразила свои соболезнования поклонникам таланта ушедшей и ее близким.
«Вспоминаю великолепные работы этой актрисы. Она поражала и талантом и своей красотой. Она излучала мощную индивидуальность сильной женщины. Очень жаль, что уходят такие люди, потому что она единственная и уникальная в своем роде. Это потрясающая личность и актриса», — рассказала в интервью «Звезде» Инна Чурикова.
Похороны великой актрисы, которая ушла из жизни на 92 году, состоятся в понедельник на Новодевичьем кладбище столицы.
О времени и месте прощания с главной героиней фильма «Тихий Дон» Элиной Быстрицкой будет сообщено позже.
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Комментарии
Общество , Другое , Сергей Шойгу , Элина Быстрицкая , Инна Чурикова
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