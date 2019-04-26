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«Пусть попробуют»: Соловьев о раздаче украинских паспортов россиянам 

Рамблер 30 минут назад
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что идея по раздаче украинских паспортов в Москве в итоге обернется против властей Украины. Об этом сообщает «Взгляд».
Ранее депутат Верховной Рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать россиянам украинские паспорта в ответ на упрощенный режим получения гражданства, который Россия ввела для жителей ДНР и ЛНР.
«Пусть попробуют. Они себе так заведут троянского коня в страну», — прокомментировал Соловьев идею Рыбчинского.
По мнению телеведущего, в итоге украинцы решат, что президент Владимир Путин их «переиграл», отправив в страну людей, которые на выборах Раду проголосуют за пророссийскую партию.
Общество , Видео , Украина , Владимир Соловьев , Владимир Путин , Верховная Рада , Москва
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