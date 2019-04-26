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Быков после выхода из комы заявил, что «Бог есть» 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вышедший из комы писатель Дмитрий Быков рассказал, что стало причиной его болезни.
По словам Быкова, он не может «сообщить никаких сенсаций» из-за «врачебной тайны», причем «скрывают даже от самого больного», передает РИА «Новости».
Как сообщил писатель в авторской программе «Один», известно, что он пострадал от отравления, но причина отравления «не установлена».
Кроме того, он опроверг заявления якобы «хорошо осведомленных людей» о том, что у него диабет.
После выхода из медицинской комы он заявил: «Во-первых, Бог есть, то есть я не могу это списать на действие медикаментов… такого нет в моем подсознании, я бы такое не выдумал. Бог есть, и он преимущественно занимается украшением мира».
Напомним, 51-летний Быков попал в нейрореанимацию одной из больниц Уфы, куда прилетел для выступления с лекцией. Позже его пришлось ввести в искусственную кому. 18 апреля писателя транспортировали в Москву. 21 апреля писатель пришел в сознание и начал дышать самостоятельно.
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Общество , Дмитрий Быков , РИА Новости
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