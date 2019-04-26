Быков после выхода из комы заявил, что «Бог есть»

Вышедший из комы писатель Дмитрий Быков рассказал, что стало причиной его болезни.

По словам Быкова, он не может «сообщить никаких сенсаций» из-за «врачебной тайны», причем «скрывают даже от самого больного», передает РИА «Новости».

Как сообщил писатель в авторской программе «Один», известно, что он пострадал от отравления, но причина отравления «не установлена».

Кроме того, он опроверг заявления якобы «хорошо осведомленных людей» о том, что у него диабет.

После выхода из медицинской комы он заявил: «Во-первых, Бог есть, то есть я не могу это списать на действие медикаментов… такого нет в моем подсознании, я бы такое не выдумал. Бог есть, и он преимущественно занимается украшением мира».

Напомним, 51-летний Быков попал в нейрореанимацию одной из больниц Уфы, куда прилетел для выступления с лекцией. Позже его пришлось ввести в искусственную кому. 18 апреля писателя транспортировали в Москву. 21 апреля писатель пришел в сознание и начал дышать самостоятельно.