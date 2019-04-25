Экстренная госпитализация? ММКФ закрылся без Горбачева

В театре «Россия» состоялась церемония закрытия 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который проходил в столице с 18 апреля. На мероприятие должен был приехать первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, про которого был снят фильм-закрытие фестиваля «Встреча с Горбачевым» Вернера Херцога и Андре Сингера. Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе.

«Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать», — цитирует Сингера ТАСС.

На церемонии закрытия также состоялись вручения наград 41-го ММКФ. Главный приз — «Золотого Георгия» — получил фильм «Тренинг личностного роста» казахстанского режиссера Фархата Шарипова. Постановщик хорошо известен зрителям по работе над лентами «Розовый заяц» и «Инопланетяне здесь ни при чем».

Картина рассказывает историю банковского клерка Каната (Дулыге Акмолде), потерявшего смысл жизни и переживающего кризис среднего возраста. Однажды он решает посетить тренинг личностного роста, чтобы научиться лидерству. Позднее главный герой встречает давнего знакомого Данияра ( Ержан Тусупов ), и с того момента его жизнь начинает меняться.

Специального приза жюри, председателем которого в этом году был классик южнокорейского кинематографа Ким Ки Дук, — «Серебряного Георгия» — был удостоен китайский постановщик Чжан Чи за документальный фильм «Жизнь морских обитателей».

Сам Ким Ки Дук, в свою очередь, получил приз за вклад в мировой кинематограф. Известный постановщик является обладателем большого количества наград престижных кинофестивалей, включая Каннский.

Награду за лучшую режиссуру получил итальянец Валерио Мастандреа, снявший картину «Она смеется». Лента рассказывает о женщине и ее десятилетним сыне, каждый из которых по-своему переживает смерть мужа и отца, погибшего в результате несчастного случая на заводе.

«Серебряного Георгия» за лучшую мужскую роль получил финский актер Томми Корпела («Пустота»). Художественный руководитель театра на Таганке Ирина Апексимова вручила статуэтку режиссеру фильма Алекси Салменперя, так как сам артист не смог лично присутствовать на награждении из-за участия в спектакле.

Награды за лучшую женскую роль удостоилась иранская актриса Соха Ниасте, сыгравшая в фильме «Моя жизнь на втором курсе» режиссера Расула Садр Амели.

Специальный приз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского» получил двукратный номинант на премию «Оскар», британский актер Рэйф Файнс. Недавно в российский прокат вышел снятый Файнсом фильм «Нуреев. Белый ворон» о легендарном танцовщике Рудольфе Нурееве

«Серебряный Святой Георгий» за лучший документальный фильм «Потому что мы мужики» достался режиссерам Петтеру Соммеру и Ю Вемунн Свендсену. Приз за лучшую короткометражку получила французская постановщица Дельфин Деложе, снявшая ленту «Тигр».

Фильм американского режиссера Гейба Польски «В поисках величия» был удостоен специального приза Онлайн-кинотеатра Okko.

Представители России на фестивале в этом году не получили главных наград. При этом якутский фильм «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой получил приз зрительских симпатий. Главные роли в картине сыграли Иван Константинов и Степан Петров.

В этом году Московский международный кинофестиваль посетили более 60 тыс. зрителей.

«В этом году в основной программе ММКФ было показано 213 фильмов, в российских программах — 134 картины. Показали фильмы из 64 стран, сеансы посетили более 60 тыс. человек», — рассказал президент фестиваля и режиссер Никита Михалков.

По словам Михалкова, из-за реабилитации после двух операций на бедре он сейчас малоподвижен, но при этом всегда находится в курсе происходящего на фестивале.

Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, а с 1959 года начал проводиться регулярно. Михалков является президентом фестиваля с 1999 года.