В РПЦ высмеяли «фейковые» поверья Чистого четверга

Русской православной церкви считают "фейковыми" запреты на "дачу деньги в долг" и другие поверья Чистого четверга, будто бы существующие в "народном сознании", заявил РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ, профессор Московской духовной академии (МДА) протоиерей Максим Козлов

Некоторые СМИ ранее сообщили о том, что в Чистый четверг, когда Православная церковь вспоминает Тайную вечерю Иисуса Христа со своими ближайшими учениками, существуют поверья относительно того, что "нельзя давать деньги в долг, и другие запреты".

"Безусловно, в Великий четверг ни в коем случае нельзя сосредоточиваться на финансовых операциях. Конечно же, идти брать кредит, мини-кредит в особенности, я никому бы не рекомендовал. В Великую пятницу тоже бы не рекомендовал, в Великую субботу, на Пасху и во все последующие дни — тоже решительно бы не рекомендовал брать мини-кредиты. Это есть такое поверье, что их потом легко будет возвращать. Возвращать их оказывается очень трудно, о чем нам свидетельствует служба судебных приставов. Так что я согласен со службой — не нужно брать кредитов", — сказал Козлов.

Давать же в долг, продолжил он, — это "дело Евангельское".

"Господь нам говорит, что если у тебя просят, то ты старайся человеку помочь. Но, впрочем, это разумно делать в любой день года. Евангелие нам вообще говорит, что когда даешь в долг, то ты не очень рассчитывай, что тебе вернут. Это касается всякого дня — и дня недели, и всякого дня церковного богослужебного года", — сказал профессор МДА.

Что касается обычаев в Чистый четверг "всенепременно мыться", о которых также можно услышать, то, по словам Козлова, "к гигиене Церковь относится, в целом, положительно, но только не нужно перебарщивать".

"Слишком частое мытьё ведёт к облысению. Даже если оно связано с днями Страстной седмицы и первой седмицей Великого поста. Поэтому я всячески советую не переборщить с этим", — добавил он.

"Ну и прочие многочисленные "поверья", которых в Православной церкви нет, а в СМИ они существуют… Я не знаю, что такое "народное сознание" в XXI веке, но что такое СМИ — знаю. Но лучше всего их поменьше тиражировать", — заключил Козлов.

В свою очередь священник Украинской православной церкви, протоиерей Геннадий Шкиль попросил не поздравлять его с "чистым четвергом" и напомнил о том, что главное в этот день не помыться, а "причаститься таинств Христовых".