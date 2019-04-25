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Стало известно об ухудшении самочувствия Горбачева 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывшего президента СССР Михаила Горбачева госпитализировали, из-за чего он не смог присутствовать на премьере документального фильма Вернера Херцога и Андре Сингера «Встреча с Горбачевым», которым был закрыт 41-й Московский международный кинофестиваль.
«Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать», — сообщил Сингер, передает ТАСС.
Как рассказали в дирекции кинофестиваля, представить картину должен был сам экс-президент СССР. Сообщается, что в ленте Горбачев выступил в роли интервьюируемого, пообщавшись с Херцогом на различные темы.
В феврале холст с автографом Горбачева и надписью художника Валерия Иванова «ПРОСТИТЕ» продали на аукционе за 12 млн рублей.
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Общество , Михаил Горбачев , Андре Сингер , Валерий Иванов , Вернер Херцог , ИТАР-ТАСС
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