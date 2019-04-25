Стало известно об ухудшении самочувствия Горбачева

«Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать», — сообщил Сингер, передает ТАСС.

Как рассказали в дирекции кинофестиваля, представить картину должен был сам экс-президент СССР. Сообщается, что в ленте Горбачев выступил в роли интервьюируемого, пообщавшись с Херцогом на различные темы.