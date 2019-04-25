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В Госдуме предложили показывать киножурналы перед сеансами в кинотеатрах 

RT на русском + ещё 1 22 часа назад
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН предложил показывать киножурналы перед сеансами в кинотеатрах.
«Сегодня кинотеатры, как в старые добрые времена, принимают большое количество зрителей», — заявил он.
По его словам, было бы неплохо вернуться к советской практике киножурналов — давать перед сеансами полезную информацию и социальную рекламу.
«Я думаю, можно было бы информировать о пользе прививок, о том, как правильно оформить положенные пособия или получить земельный участок, разобраться с квитанциями ЖКХ, правильно выбрать управляющую компанию или решить вопрос о раздельном сборе мусора», — уточнил депутат.
Он также выразил мнение, что в качестве одного из вариантов стоит рассмотреть и вопрос об «антирекламе».
«Например, рассказывать о вреде алкоголя и табака», — сказал Вострецов.
Как считает депутат, на показ такого контента можно было бы выделить около пяти минут, а ещё пять останется на показ трейлеров, как сейчас.
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Общество , Политика , Сергей Вострецов , Госдума
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