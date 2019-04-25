В Госдуме предложили показывать киножурналы перед сеансами в кинотеатрах

Депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН предложил показывать киножурналы перед сеансами в кинотеатрах.

«Сегодня кинотеатры, как в старые добрые времена, принимают большое количество зрителей», — заявил он.

По его словам, было бы неплохо вернуться к советской практике киножурналов — давать перед сеансами полезную информацию и социальную рекламу.

«Я думаю, можно было бы информировать о пользе прививок, о том, как правильно оформить положенные пособия или получить земельный участок, разобраться с квитанциями ЖКХ, правильно выбрать управляющую компанию или решить вопрос о раздельном сборе мусора», — уточнил депутат.

Он также выразил мнение, что в качестве одного из вариантов стоит рассмотреть и вопрос об «антирекламе».

«Например, рассказывать о вреде алкоголя и табака», — сказал Вострецов.

Как считает депутат, на показ такого контента можно было бы выделить около пяти минут, а ещё пять останется на показ трейлеров, как сейчас.