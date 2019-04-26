Успенский собор в Свияжске откроют для туристов на Пасху

Успенский собор в городе Свияжск ( Татарстан ), включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО , откроют для туристов на Пасху, сообщил в пятницу журналистам директор музея-заповедника "Остров-град Свияжск" Артем Силкин

"В это воскресенье мы откроем для посетителей совместно с епархией Успенский собор, потому что реставрационные процессы там практически подошли к завершению. Доступ туда будет все равно ограничен, поскольку это объект ЮНЕСКО, там действует особый режим посещения, не более 45 человек единовременно там могут находиться, интервал посещения — не более 30 минут", — сказал он.

По словам Силкина, разработан подробный порядок посещения, который будет размещен на сайтах музея-заповедника и монастыря. В день запланированы 15 интервалов для организованных групп, их можно будет забронировать на сайте музея-заповедника. Для индивидуальных посетителей — три интервала, они будут проходить в собор в порядке живой очереди.

Силкин предположил, что во время религиозных богослужений в соборе будут особые условия посещения. "Вообще, режим действует ограниченный, но я думаю, что в пасхальный день возможность [будет] у всех, скорее всего, [посетить]", — сказал он.

Как уточнил ТАСС Силкин, после внесения собора в список ЮНЕСКО в 2017 году объект "практически все время был закрыт, там продолжались реставрационные работы". "Сейчас [собор] будет доступен в пробном режиме для посещений вплоть до его освящения во второй половине этого года. Дальше по итогам опыта эксплуатации будет принято решение, как он будет действовать", — сказал он.

Успенский собор возведен из камня в стиле псковско-новгородских храмов, признан шедевром русского зодчества XVI века. На территории собора находится единственная в мире сохранившаяся фреска Святого Христофора, где он изображен с лошадиной головой.