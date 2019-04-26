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Успенский собор в Свияжске откроют для туристов на Пасху 

ТАСС + ещё 1 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Успенский собор в городе Свияжск (Татарстан), включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, откроют для туристов на Пасху, сообщил в пятницу журналистам директор музея-заповедника "Остров-град Свияжск" Артем Силкин.
"В это воскресенье мы откроем для посетителей совместно с епархией Успенский собор, потому что реставрационные процессы там практически подошли к завершению. Доступ туда будет все равно ограничен, поскольку это объект ЮНЕСКО, там действует особый режим посещения, не более 45 человек единовременно там могут находиться, интервал посещения — не более 30 минут", — сказал он.
По словам Силкина, разработан подробный порядок посещения, который будет размещен на сайтах музея-заповедника и монастыря. В день запланированы 15 интервалов для организованных групп, их можно будет забронировать на сайте музея-заповедника. Для индивидуальных посетителей — три интервала, они будут проходить в собор в порядке живой очереди.
Силкин предположил, что во время религиозных богослужений в соборе будут особые условия посещения. "Вообще, режим действует ограниченный, но я думаю, что в пасхальный день возможность [будет] у всех, скорее всего, [посетить]", — сказал он.
Как уточнил ТАСС Силкин, после внесения собора в список ЮНЕСКО в 2017 году объект "практически все время был закрыт, там продолжались реставрационные работы". "Сейчас [собор] будет доступен в пробном режиме для посещений вплоть до его освящения во второй половине этого года. Дальше по итогам опыта эксплуатации будет принято решение, как он будет действовать", — сказал он.
Успенский собор возведен из камня в стиле псковско-новгородских храмов, признан шедевром русского зодчества XVI века. На территории собора находится единственная в мире сохранившаяся фреска Святого Христофора, где он изображен с лошадиной головой.
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Общество , Артем Силкин , ЮНЕСКО , ИТАР-ТАСС , Республика Татарстан
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