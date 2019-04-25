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Петербург подпишет соглашение о сотрудничестве в области образования с китайским Чунцином 

RT на русском 25 апреля 2019
Фото: ТАСС
Санкт-Петербург подпишет соглашение о сотрудничестве в области образования с китайским городом Чунцин, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу петербургской администрации.
Из КНР прибыла делегация, которую возглавляет председатель комитета образования Чунцина Денг Жуй.
В петербургском комитете по образованию коллег встретили первый зампред комитета Юрий Соляников, главы отделов и директора школ, в которых организовано изучение китайского языка и культуры Китая.
Стороны намерены развивать сотрудничество по нескольким направлениям. В частности, это практика обмена педагогами для повышения квалификации преподавателей китайского языка в России и русского — в КНР. Также предложено организовать обмены учащимися в каникулярные периоды и визиты делегаций для участия в форумах и профессиональных конференциях.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область станет генеральным партнёром французского региона Рона — Альпы.
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Общество , Образование , Юрий Соляников , Правительство Санкт-Петербурга , Китай , Санкт-Петербург , Чунцин
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