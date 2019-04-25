Петербург подпишет соглашение о сотрудничестве в области образования с китайским Чунцином

Из КНР прибыла делегация, которую возглавляет председатель комитета образования Чунцина Денг Жуй.

В петербургском комитете по образованию коллег встретили первый зампред комитета Юрий Соляников , главы отделов и директора школ, в которых организовано изучение китайского языка и культуры Китая.

Стороны намерены развивать сотрудничество по нескольким направлениям. В частности, это практика обмена педагогами для повышения квалификации преподавателей китайского языка в России и русского — в КНР. Также предложено организовать обмены учащимися в каникулярные периоды и визиты делегаций для участия в форумах и профессиональных конференциях.

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