«Крик о помощи»: почему подростки не хотят жить

Количество детских самоубийств в России резко выросло — за минувший год было зафиксировано на 100 случаев больше, чем в 2017 году. По мнению экспертов, виноваты в этом как родители, так и учебные заведения, которые оказывают на детей слишком сильное давление и не могут найти с ними общий язык. Почему подростки предпочитают уходить из жизни, а не обращаться за помощью, до чего школьников доводят экзамены и как вернуть им желание жить, — разобралась «Газета.Ru».

Количество детских самоубийств в России резко увеличилось в 2018 году и достигло почти 800 случаев. Такова статистика Следственного комитета , на которую обратили внимание в аппарате уполномоченного по правам ребенка в РФ.

По данным ведомства, число детских суицидов в России за год выросло почти на 14%. «Если в 2017 году было зафиксировано 692 детских суицида, в 2018 году — 788», — сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова

Такие тенденции говорят о том, что дети предоставлены сами себе и никто не придает должного значения их проблемам, считает она.

«Проблемы, которые их волнуют, не волнуют никого. Какая и чья роль здесь ключевая, но, наверное, это принципиальная задача, на вопрос которой нужно найти ответ», — пояснила Кузнецова.

Ссылаясь на данные исследования аппарата, она также отметила, что 44% московских подростков не имеют целей в жизни и ничем не интересуются. Их основные развлечения — прогулки по городу или времяпрепровождение в интернете. Особенно обостряется ситуация летом, когда у детей появляется огромное количество свободного времени, которое им нечем заполнить. Поэтому они либо идут на преступления, либо разочаровываются в жизни.

«Это сигнал огромный и крик такой о помощи со стороны наших подростков, нашего подрастающего поколения», — заключила детский омбудсмен.

С трудными жизненными обстоятельствами столкнулась восьмиклассница из города Сафоново . В ноябре 2018 года она покончила с собой в подъезде жилого дома. По данным СМИ, незадолго до смерти 14-летняя школьница оставила две предсмертных записки. Одну — для полиции, с ее именем, фамилией и адресом места жительства. В другой она попросила прощения у мамы и сестры, а также завещала похоронить ее в школьной форме. Одежду при этом она заранее погладила и повесила в шкаф.

После смерти девочки Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям «Халатность» и «Доведение до самоубийства». По данным ведомства, школьница проживала в квартире с сестрой и матерью, которая работала санитаркой в районной больнице. Семья была в сложном финансовом положении и обращалась к местным властям за помощью. Следователи также выяснили, что на девочку оказывалось психологическое давление в школе.

По словам ее старшей сестры, издевки одноклассников были связаны с состояние здоровья подростка — она имела лишний вес и была инвалидом по зрению. Как пишет «МК», школьный психолог не принимал девочку на консультацию, а учителя лишь предлагали ей не обращать внимания на оскорбления одноклассников.

«Очевидно, что должностные лица, которые были обязаны вникать в проблемы ребенка, не приняли всех возможных мер для предотвращения трагедии», — подчеркнули в СК.

Покончить с собой в ноябре 2018 года также решил одаренный московский школьник. По данным сайта СК РФ, семиклассник отлично справлялся со всеми дисциплинами в школе, однако не смог выучить стихи и впал в отчаяние. Не ответив на уроке и получив неудовлетворительную оценку, он пришел домой после занятий и покончил с собой.

В результате трагедии уголовное дело по факту доведения до самоубийства завели на учительницу, поставившую ребенку двойку. Статья предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет тюрьмы. Педагогу также грозит лишение права вести преподавательскую деятельность на срок до 10 лет. Расследование обстоятельств дела продолжается.

По мнению экспертов, в большинстве случаев суицид становится для детей способом импульсивной эмоциональной разрядки из-за двойного воздействия со стороны родителей и учебных заведений. Такого мнения придерживается детский суицидолог Центра экстренной психологической помощи Геннадий Банников.

«Проблема мне видится том, что сейчас все больше и больше требований к детям со стороны образовательных учреждений. Повышаются требования и со стороны родителей, которые хотят от подростков того, что они зачастую сделать не могут — даже на физиологическом уровне. Например, с самого раннего возраста уже начинают отдавать их в секции и кружки, которые дают большую нагрузку», — рассказал он «Газете.Ru».

Общей тенденцией для всей страны является низкая выявляемость тревожно-депрессивных состояний, с которыми сталкиваются многие подростки, подчеркнул эксперт. Чаще всего дети страдают от депрессии, однако сами не понимают свое состояние и не могут обратиться за помощью, так как боятся встретить непонимание.

«Это происходит из-за того, что большинство родителей просто не верчт в то, что у детей возможна депрессия, и списывают их странное поведение на «возрастной кризис». Поэтому не хотят и не обращают внимание на состояние своего ребенка», — пояснил Банников.

Отсутствие доверительных отношений с родителями также является серьезной предпосылкой для суицидов среди детей: молодежь просто не замечает интереса к своей жизни и впоследствии теряет его.

«Дети могут страдать годами, в то время как до этого нет никому дела, — подчеркнул эксперт. — Им некуда обратиться, не с кем поговорить о том, что их волнует».

По мнению специалиста, начальным этапом решения проблемы могут стать специальные кабинеты кризисной помощи, куда дети смогут обращаться за оперативной и профессиональной помощью. При этом они должны четко понимать, что это не просто врачи, которые могут их поставить на учет, создав ряд проблем для дальнейшей жизни.

«Вопрос связан с тем, что дети просто боятся, что их поставят на учет. Не понимают, что будет дальше. В связи с этим, на мой взгляд, существует необходимость создания некой системы оказания психологической помощи непосредственно по месту жительства, чтобы дети всегда знали, куда они могут прийти и просто обсудить то, что их волнует», — заключил Банников.

Примечательно, что 20% детских самоубийств приходится на май — время сдачи Государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ). Таковы данные Единой межведомственной информационной системы.

«Перфекционизм родителей и высокие требования к подростку могут способствовать восприятию ЕГЭ или ОГЭ как непреодолимого препятствия и спровоцировать суицидальные переживания», — прокомментировали статистику в подведомственном Министерству просвещения Центре защиты прав и интересов детей.

В связи со страшной статистикой в ведомстве решили организовать профилактику самоубийств среди подростков. Так, в апреле 2019 года для педагогов был подготовлен сценарий собрания, на котором родителям учеников 9–11 классов расскажут о нежелательности давления на детей в период экзаменов. Это время и так наполнено стрессом и негативными переживаниями ребенка, которые могут привести его к депрессии, подчеркнули специалисты.

Отмечается, что особое внимание родителей должно быть приковано к таким проблемами подростков, как отсутствие друзей, плохая успеваемость и несчастная любовь. Озаботиться также стоит мрачными высказываниями, фиксацией ребенка на теме смерти, а также на его негативной оценкой себя и будущих перспектив. Родителям рекомендуется сохранять спокойствие, участвовать в жизни подростка, а также проводить с ним разговоры на тему его переживаний.