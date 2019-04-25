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Группа «Любэ» выпустила клип про Крымский мост 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 30 минут назад
Крымский мост стал главным героем песни и клипа «По мосту» группы «Любэ», сообщил инфоцентр «Крымский мост».
Новая композиция повествует о летнем отпуске, который стоит провести на крымском побережье. Добраться до моря группа предлагает по мосту через Керченский пролив, рассказали в инфоцентре.
По сценарию на черноморское побережье России солист «Любэ» Николай Расторгуев приезжает вместе с другими участниками группы.
Помимо общих крымских пейзажей, в видеоклипе был снят и сам мост. Съемки проводились на самом красивом участке дороги — фарватерном, именно в этом месте потоки машин проезжают под сводами арки.
Солист группы рассказал, что очень любит Крым еще с советских времен. Также он поделился, что мечтал посмотреть на Крымский мост, по его словам, сооружение впечатляет своим размахом.
«Еще в советские времена мы часто ездили на гастроли в Крым. Это одно из лучших мест в стране. Побережье, горы, солнце — красота невероятная. Мы приезжаем сюда с удовольствием и, если позволяет время, совмещаем концерты и небольшой отдых… Крымский мост — сооружение грандиозное. Я мечтал посмотреть на него, почувствовать, что это такое», — рассказал Расторгуев.
Напомним, президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года. Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту запланирован на декабрь 2019 года. Ранее сообщалось о начале укладки рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Крым запланировал новый туристический рекорд.
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Общество , Видео , Шоу-бизнес , Николай Расторгуев , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд"
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