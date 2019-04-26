Найденному на Колыме одинокому детенышу нерпы подыскали новый дом

На Колыме работники Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС нашли детеныша нерпы, который остался один без матери, забрали его к себе, а потом передали в контактный зоопарк, сообщается на сайте отряда.

Нерпенка нашли жители Магадана в бухте Нагаева, которые и обратились в МЧС.

«"Малыш", видимо, совсем недавно родился. С его мамой, возможно, что-то случилось. Он остался один», — говорится в сообщении.

Спасатели решили унести зверя на базу, опасаясь, что его могут убить злые собаки или люди. Они предположили, что он слишком слаб, чтобы самостоятельно выйти в море. Позднее детеныша согласились приютить в единственном на Колыме контактном зоопарке. Сотрудники отряда договорились с владелицей учреждения, что будут навещать животное и помогать в его содержании.

В начале апреля в Петербурге на берегу Финского залива горожане нашли двух исхудавших детенышей тюленя и отправили их в реабилитационный центр.