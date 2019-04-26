Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найденному на Колыме одинокому детенышу нерпы подыскали новый дом 

Lenta.ru + ещё 1 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
На Колыме работники Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС нашли детеныша нерпы, который остался один без матери, забрали его к себе, а потом передали в контактный зоопарк, сообщается на сайте отряда.
Нерпенка нашли жители Магадана в бухте Нагаева, которые и обратились в МЧС.
«"Малыш", видимо, совсем недавно родился. С его мамой, возможно, что-то случилось. Он остался один», — говорится в сообщении.
Спасатели решили унести зверя на базу, опасаясь, что его могут убить злые собаки или люди. Они предположили, что он слишком слаб, чтобы самостоятельно выйти в море. Позднее детеныша согласились приютить в единственном на Колыме контактном зоопарке. Сотрудники отряда договорились с владелицей учреждения, что будут навещать животное и помогать в его содержании.
В начале апреля в Петербурге на берегу Финского залива горожане нашли двух исхудавших детенышей тюленя и отправили их в реабилитационный центр.
Последние новости
Путин захотел поговорить с Зеленским Россия задумала упростить выдачу паспортов всем жителям Украины Варвара Караулова вышла на свободу
Комментарии2
Общество , МЧС , Магадан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах80
Как Алсу отреагировала на скандал на «Голосе»12
Лобода отказалась от участия в «Голосе»19
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте72
Зеленский разоблачил «секту Зеленского»4
Видео
Зеленский разоблачил «секту Зеленского»
В мире Украина
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Шоу-бизнес
В деле сестер-убийц наметился внезапный поворот
Криминал Происшествия
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах
Политика Статьи
Меладзе требует пересмотра итогов шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте
В мире Украина
«Я был очень обескуражен»: Фотий о победе дочери Алсу
Общество
Украина сообщила о проблемах на границе с Крымом
В мире Конфликты
Скандал на «Голос. Дети»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Эксперт предсказал, чем закончит Зеленский
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение