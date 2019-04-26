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Содержащихся в «китовой тюрьме» косаток могут выпустить в районе бухты Средняя 

ТАСС + ещё 3 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Содержащихся в бухте Средняя в Приморье косатки могут выпустить на волю непосредственно в районе их содержания. Делать это в месте их вылова, возможно, не обязательно, заявил на брифинге в пятницу министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
"У науки появилась версия, которая говорит о том, что, возможно, и не придется нам куда-либо косаток увозить. Возможно, придется выпустить тех косаток, условия у которых будут соответствовать [приемлемым для] выпуска, в этом месте [в бухте]. Такой версии мы раньше не слышали. Она появилась, в том числе потому, что происходит миграция рыб в это время, и мы понимаем, что за косяками рыб идут и нерпы — основной корм косаток, и в этот момент было бы менее болезненно отпустить их, чтобы они прямо за этими косяками и двинулись", — сказал он.
По словам Кобылкина, точное количество животных для выпуска в районе бухты еще предстоит определить.
"То, что это будет большая часть, это точно, если получится всех — значит, всех. Мы обязательно в течение месяца-полутора станем свидетелями выпуска косаток, но по количеству не могу сказать", — отметил он.
Министр также сообщил, что итоговое заседание рабочей группы по этому вопросу пройдет в мае.
"Итоговая рабочая группа будет 13-15 мая, и в принципе уже четко будет понятна позиция науки в связи с местом выпуска и датами", — сказал Кобылкин.
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Общество , Экология , Дмитрий Кобылкин
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