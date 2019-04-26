Содержащихся в «китовой тюрьме» косаток могут выпустить в районе бухты Средняя

Дмитрий Кобылкин. Содержащихся в бухте Средняя в Приморье косатки могут выпустить на волю непосредственно в районе их содержания. Делать это в месте их вылова, возможно, не обязательно, заявил на брифинге в пятницу министр природных ресурсов и экологии РФ

"У науки появилась версия, которая говорит о том, что, возможно, и не придется нам куда-либо косаток увозить. Возможно, придется выпустить тех косаток, условия у которых будут соответствовать [приемлемым для] выпуска, в этом месте [в бухте]. Такой версии мы раньше не слышали. Она появилась, в том числе потому, что происходит миграция рыб в это время, и мы понимаем, что за косяками рыб идут и нерпы — основной корм косаток, и в этот момент было бы менее болезненно отпустить их, чтобы они прямо за этими косяками и двинулись", — сказал он.

По словам Кобылкина, точное количество животных для выпуска в районе бухты еще предстоит определить.

"То, что это будет большая часть, это точно, если получится всех — значит, всех. Мы обязательно в течение месяца-полутора станем свидетелями выпуска косаток, но по количеству не могу сказать", — отметил он.

Министр также сообщил, что итоговое заседание рабочей группы по этому вопросу пройдет в мае.