«Бюджета Украины не хватит»: Соловьев раскрыл свою зарплату

Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в размере 67 млн рублей. В эфире программы «Кто против?» он ответил на предложение политолога Андрея Мишина выдвинуть его на пост премьер-министра Украины . По словам Соловьева, с такой зарплатой Киев не сможет оплатить его работу.

Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев отреагировал на информацию о том, что получает зарплату в размере 67 млн рублей, передает «Вести.Ru».

Журналист дал комментарий после того, как политолог Андрей Мишин в программе «Кто против?» в шуточной форме предложил выдвинуть его на пост премьер-министра Украины. По мнению Мишина, любой украинский министр либо «проплаченный», либо состоит из консенсуса нескольких групп представителей власти.

По словам Соловьева, с такой зарплатой Киев не сможет оплатить его работу.

«Нет шансов. Бюджета Украины не хватит. Вы не видели, какая у меня зарплата? Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 млн Что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 млн за эфир, за час! А знаете, что смешно? Что ведь поверят и будут цитировать», — заявил телеведущий.

Соловьев добавил, что сплетню о многомиллионной зарплате запустил в сеть некий украинский блогер, после чего информация разошлась по СМИ.

Телеведущий не раз заявлял, что не испытывает чувства вины за свою финансовую состоятельность. В конце января этого года Соловьев раскритиковал расследование об очередной вилле журналиста в Италии. Сам факт поиска недвижимости у негосударственного деятеля Соловьев назвал «собачьим анекдотом».

«Слушайте, это анекдот собачий. Хочет расследовать — пусть расследует иностранную собственность, начиная от Волкова, заканчивая сотрудниками «Эха Москвы». Я не государственный служащий, никаких законов не нарушал», — возмутился он.

Телеведущий подчеркнул, что честно зарабатывает деньги, платит все налоги, и считает, что имеет право покупать все, что пожелает.

«Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу «Россия», — отметил Соловьев.

Ранее, в начале апреля, телеведущий выгнал из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» польского эксперта Якуба Корейбу. Скандальный инцидент произошел после обсуждения того, обязана ли Польша отвечать за происходившее в стране в годы Второй мировой войны и помогать потомкам пострадавших семей.

По мнению Корейбы, многие прямые родственники жертв холокоста являются больше «притворяющимися жуликами». Кроме того, он обвинил ведущего шоу и других участников передачи в том, что они якобы пытаются «манипулировать» памятью убитых, назвав их «отвратительными шовинистами».

«Когда уничтожали польских евреев, вы ничего не сделали», — добавил поляк, обвиняя Советский Союз в бездействии в начале войны.

Подобные реплики Корейбы откровенно вывели из себя Соловьева — и тот приказал эксперту покинуть студию.

«Ты все сказал? А теперь пошел вон отсюда, пока я тебя не взял за нос и не выкинул», — заявил телеведущий, после чего позвал охрану, велев вынести поляка вместе со стулом.

Позднее телеведущий прокомментировал случившееся в своем инстаграме, назвав поведение европейского эксперта «верхом цинизма».

Всего пару месяцев назад до случившегося инцидента, в декабре минувшего года, в эфире передачи произошел другой конфликт с участием Корейбы. Тогда в ходе дискуссии политолог Дмитрий Куликов швырнул стакан с водой в поляка, который мешал ему говорить. Тот, в свою очередь, сумел увернуться от брошенного в него предмета, спрятавшись за стойку. Сам Куликов при этом заверил, что намеренно бросил стакан именно в пол.

На вопрос польского эксперта, можно ли считать «нормальным» такое поведение со стороны Куликова, ведущий Соловьев ответил: «Нормально, если бы попал», а также попросил Корейбу «сменить регистр» и прекратить мешать коллегам высказываться.