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Настоятель храма в Новой Москве рассказал об истории украденной иконы 

RT на русском 24 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Настоятель храма в селе Вороново в Новой Москве, иерей Георгий Ермолин в беседе с телеканалом «360» рассказал об истории украденной иконы «Взыграние Младенца».
«Икона была пожертвована храму в советский период», — заявил он.
По его словам, храмы в округе, закрывавшиеся на какое-то время, свозили сюда свои ценности, как и местные жители, которые пострадали от атеистического режима.
Как отметил Ермолин, он нашёл икону на складе, в запасниках.
«Очень редкое изображение, называется «Взыграние Младенца». Я посчитал её интересной прихожанам, и потом, это икона такая — ей молятся в семейных делах, о детях. Пока в храме идёт реставрация, иконы просто висят. Материальной ценности эта икона не представляет», — сообщил он.
Ранее стало известно, что заведено уголовное дело, по которому икона числится вещественным доказательством. Подозреваемая находится на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Краснодарском крае был задержан подозреваемый в ограблении храма.
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Общество , Происшествия , Москва
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