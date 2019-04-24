Еле говорит: ведущего Беляева мучает рак

Состояние известного телеведущего Александра Беляева , долгие годы борющегося с онкологическим заболеванием, ухудшилось. В последнее время у него возникли трудности с произношением и координацией движений.

Известный телеведущий Александр Беляев после долгой борьбы с онкологическим заболеванием стал испытывать трудности с произношением и координацией движений. 70-летний ведущий прогноза погоды борется со страшной болезнью — раком легких. Он уже перенес две операции, а в сентябре 2018-го готовился к третьей, однако медики сочли, что его организм слишком ослаблен и может не выдержать такой нагрузки, в связи с чем его отправили домой восстанавливать силы.

Журналист старается выполнять все рекомендации врачей, но недавно стал чувствовать себя хуже.

«У меня плохая наследственность: у мамы был такой же диагноз… Жена умерла от лейкемии, сам подвергся хирургическим вмешательствам. Скрывать не буду, переживал непростой период, который негативно отразился на самочувствии, — рассказал Беляев «СтарХиту».

— Случилось расстройство нервной системы. Теперь затруднены координация движений и речь, испытываю трудности с произношением. Но не сдаюсь, планирую поправиться и вернуться к любимой работе».

Телеведущий рассказал о том, что раньше он принимал очень много таблеток и предположил, что это они дают побочные эффекты.

«Сейчас стандартная доза — четвертинка пилюли. Вынужден пить, потому что плохо сплю. Вообще, прошел уже половину курса лечения, первые негативные симптомы исчезли. Но неожиданно напасть опять напомнила о себе. Появились обострения. Обратился к докторам раньше установленного срока. Слава богу, успокоили: надеются, ничего катастрофического нет», — продолжил он.

Ранее Беляев рассказывал о том, что только с возрастом осознал необходимость бережного отношения к своему здоровью — нужно регулярно проверять состояние своего организма и стараться следовать рекомендациям врачей. По мнению телеведущего, не следует бояться обратиться к медикам, которые могут вовремя распознать и предотвратить развитие серьезного заболевания. Кроме того, Беляев говорил, что его недуг прогрессирует на фоне диабета второго типа.

«За два сеанса химиотерапии я съел такое количество таблеток, которое не съел за всю предыдущую жизнь. Ну ничего, врачи сказали: «Вы знаете, у вас положительный тренд. Но операцию надо делать». Так что не бойтесь врачей, это святые люди. Я обратился к нашим специалистам», — заявил он.

Журналист рассказал, что за последние несколько лет из жизни ушли его супруга и мать.

«Мой сын, мальчику, правда, ему уже больше сорока, но для меня он мальчик. Я думаю, что мама у него умерла от лейкемии, да и папа непонятно, что получит… Поэтому ребенку, если у него родители больны, надо обязательно показываться врачам. Пускай лишний раз посидит час и полчаса у врача, зато это может снять все проблемы. Поэтому я первым делом сказал: «Илюша, немедленно иди к врачу». Он мне: «А что такое?» Я ему: «Да рак у меня нашли!» — признался Беляев.

Другая знаменитость, которая уже не первый год борется со страшной болезнью — модельер Валентин Юдашкин . Его близкая подруга Алла Пугачева чуть ли не в каждом своем интервью желает ему здоровья. Не так давно кутюрье побывал на программе Максима Галкина , после чего поклонники его таланта отметили, что он похудел и у него ослаб голос. Однако его жена поспешила успокоить общественность.

«Валентин чувствует себя хорошо, выглядит хорошо, — рассказала «Собеседнику» супруга Юдашкина. — Конечно, мы понимаем, что слухи ходят, но на них не реагируем. Мы очень стараемся, чтобы все было правильно и красиво».

Она рассказала, что ее муж внимательно следит за собой и по необходимости обращается к врачам. Вместе с тем, знаменитый модельер полон планов, которые намерен воплотить в жизнь в самое ближайшее время.