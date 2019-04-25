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В России начали раздавать «Георгиевские ленточки» 

Вести.Ru + ещё 12 2 часа назад
25 апреля у стен международного информагентства "Россия сегодня" дан старт ежегодной акции "Георгиевская ленточка". Ее слоган — "Я — помню! Я — горжусь".
"Георгиевская ленточка — это символ человеческого достоинства в наши дни, символ силы, символ чести, символ связи поколений. С одной стороны, это история, а с другой стороны — георгиевская ленточка работает и сегодня. Георгиевская ленточка — это признание ценности победы над фашизмом", — отметил на пресс-конференции гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Акция сопровождается дополнительными мероприятиями. В этом году состоится фотовыставка "Май 45-го", также известные актеры записали и озвучили биографии ветеранов. В этом году впервые вместе с лентой волонтеры будут раздавать специальные листовки.
"Ветераны иногда очень обижаются, что некоторые неуважительно носят георгиевскую ленточку, поэтому мы разработали специальную листовку, которую наши волонтеры будут раздавать вместе с лентой. На листовке можно прочитать о том, как появился этот символ, узнать историю ленты, как правильно носить георгиевскую ленту", — рассказала руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
Впервые акция прошла в 2005 году, напоминает "Россия 24". Цель акции состояла в том, чтобы напомнить людям о победе, высказать уважение и благодарность ветеранам-фронтовикам. Тогда волонтеры роздали 800 тысяч ленточек. Теперь символ победы раздают в более чем 90 странах мира и во всех регионах России. Георгиевская ленточка является репликой традиционной Георгиевской ленты, черно-оранжевые цвета которой стали символом военной доблести и славы России.
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Общество , Видео , Дмитрий Киселев , РИА Новости
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