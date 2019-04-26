Умер Герой Советского Союза Дмитрий Бакуров

Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны и участник парада Победы на Красной площади в Москве 1945 года Дмитрий Бакуров умер в Новосибирске в возрасте 97 лет.

Об этом сообщается на сайте правительства Новосибирской области.

«Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Дмитрий Алексеевич Бакуров скончался 26 апреля 2019 года на 98-м году жизни», — отмечается в сообщении.

Соболезнования в связи с кончиной Бакурова выразил губернатор Андрей Травников.