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Умер Герой Советского Союза Дмитрий Бакуров 

RT на русском + ещё 3 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны и участник парада Победы на Красной площади в Москве 1945 года Дмитрий Бакуров умер в Новосибирске в возрасте 97 лет.
Об этом сообщается на сайте правительства Новосибирской области.
«Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Дмитрий Алексеевич Бакуров скончался 26 апреля 2019 года на 98-м году жизни», — отмечается в сообщении.
Соболезнования в связи с кончиной Бакурова выразил губернатор Андрей Травников.
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Общество , Армия , Москва , Новосибирск
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