«Поверят и будут цитировать»: Соловьев о своей зарплате в 67 млн рублей

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слухи о своей зарплате в 67 млн рублей, пишут «Вести.ру». В эфире программы «Кто против?» политолог Андрей Мишин предложил выдвинуть Соловьева на пост премьер-министра Украины, на что телеведущий иронично заметил, что бюджета Украины не хватит на его премьерство. «Вы не видели, какая у меня зарплата? Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 миллионов. Что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 миллионов за эфир, за час! А знаете, что смешно? Что ведь поверят и будут цитировать», — заявил Соловьев. Он добавил, что слухи о зарплате в 67 млн первым распространил некий украинский блогер, затем «смехотворное» издание «Собеседник», а после — проукраински и антироссийски настроенные СМИ.