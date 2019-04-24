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«Поверят и будут цитировать»: Соловьев о своей зарплате в 67 млн рублей 

Рамблер + ещё 2 20 минут назад
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слухи о своей зарплате в 67 млн рублей, пишут «Вести.ру».
В эфире программы «Кто против?» политолог Андрей Мишин предложил выдвинуть Соловьева на пост премьер-министра Украины, на что телеведущий иронично заметил, что бюджета Украины не хватит на его премьерство.
«Вы не видели, какая у меня зарплата? Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 миллионов. Что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 миллионов за эфир, за час! А знаете, что смешно? Что ведь поверят и будут цитировать», — заявил Соловьев.
Он добавил, что слухи о зарплате в 67 млн первым распространил некий украинский блогер, затем «смехотворное» издание «Собеседник», а после — проукраински и антироссийски настроенные СМИ.
Общество , Видео , Другое , Владимир Соловьев , Андрей Мишин , ИД "Собеседник" , Вести.Ру
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