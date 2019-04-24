«Просто человек, а не Пугачева»: Познер на презентации своей книги

Два дня назад в Доме книги на Новом Арбате Познер презентовал свою новую книгу «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд». Она посвящена Германии — древним легендам и современности, возведении и падении Берлинской стены, прошлым и нынешним межэтническим конфликтам и прочему.

В ходе презентации Познер рассказал о детском желании стать Д’Артаньяном, о нынешнем желании, чтобы люди жили иначе, а дети не болели раком, а также о том, откуда в 85 лет черпает силы жить и работать.

По словам журналиста, источники его вдохновения — это профессия и обычные люди.

«Я же не Алла Пугачева, не теледива… Я просто человек, работающий на телевидении и написавший книгу», — заявил он.