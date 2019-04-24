Познер посмеялся над юбилеем Пугачевой

Журналист Владимир Познер провел презентацию своей книги "Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд".

Обнаружив, что на мероприятие в московский "Дом книги" пришло много людей, он посмеялся, сравнив свою встречу с концертом отметившей недавно 70-летие Аллы Пугачевой , билеты на который были раскуплены в первые дни продаж. 85-летний Познер сказал, что публика дает ему силы жить и работать. "Я же не Алла Пугачева, не теледива… Я просто человек, работающий на телевидении и написавший книгу", — цитирует Познера Teleprogramma.pro.

Познер также назвал свои мечты: чтобы люди начали жить по-другому, а дети не болели раком.

Ранее Познер назвал "слепотой" отрицание демократии на Украине.