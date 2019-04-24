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Познер посмеялся над юбилеем Пугачевой 

Газета.Ru 2 часа назад
Журналист Владимир Познер провел презентацию своей книги "Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд".
Обнаружив, что на мероприятие в московский "Дом книги" пришло много людей, он посмеялся, сравнив свою встречу с концертом отметившей недавно 70-летие Аллы Пугачевой, билеты на который были раскуплены в первые дни продаж. 85-летний Познер сказал, что публика дает ему силы жить и работать. "Я же не Алла Пугачева, не теледива… Я просто человек, работающий на телевидении и написавший книгу", — цитирует Познера Teleprogramma.pro.
Познер также назвал свои мечты: чтобы люди начали жить по-другому, а дети не болели раком.
Ранее Познер назвал "слепотой" отрицание демократии на Украине.
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