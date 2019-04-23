Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы

Писатель и журналист Дмитрий Быков намерен записать двухчасовую передачу для радиостанции "Эхо Москвы" непосредственно в госпитале имени Бурденко.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова. По словам Венедиктова, он не сразу согласился на сотрудничество. "Голос хриплый, но бодрый, и он на меня спустил врачей. Врачи разрешили, он запишется и пришлет запись. Но главное, что ему разрешили врачи, это ведь двухчасовая передача, и нужны силы большие", — поделился Венедиктов.

Также Венедиктов отметил, что о выписке Быкова речи пока не идет.

Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля в самолете, который следовал в Уфу. В тот же день была отменена лекция литератора в этом городе. Позднее, 17 апреля, стало известно о госпитализации Быкова. Врачи провели консилиум и решили перевезти находящегося в искусственной коме писателя в Москву.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Быков впервые после госпитализации вышел на связь с поклонниками.