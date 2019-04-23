Около 30 представителей северокорейской делегации, которые во вторник прибыли из Пхеньяна, отправились из приморского аэропорта во Владивосток, передает корреспондент РИА Новости с места.
Утром во вторник два борта из Пхеньяна, вместо одного запланированного, сели во Владивостоке. Один из них, стоявший в расписании, доставил в Приморье северокорейскую делегацию. Ее представители отказывались отвечать на вопросы журналистов, один из прибывших с силой ударил по видеокамере южнокорейского журналиста.
После представители КНДР централизованно покинули здание аэровокзала. Они разъехались на такси или на обычных иномарках с местными номерами, без особых опознавательных знаков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры России и КНДР проведут встречу в России до конца месяца. По данным южнокорейского агентства Рёнхап, саммит, скорее всего, пройдет во Владивостоке. Ранее сотрудник железнодорожного вокзала Владивостока рассказал РИА Новости, что северокорейский чиновник Ким Чхан Сон, считающийся управляющим делами лидера КНДР Ким Чен Ына, осматривал железнодорожный вокзал Владивостока на предмет безопасности.