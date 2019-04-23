Северокорейская делегация отправилась из аэропорта во Владивосток

Около 30 представителей северокорейской делегации, которые во вторник прибыли из Пхеньяна , отправились из приморского аэропорта во Владивосток , передает корреспондент РИА Новости с места.

Утром во вторник два борта из Пхеньяна, вместо одного запланированного, сели во Владивостоке. Один из них, стоявший в расписании, доставил в Приморье северокорейскую делегацию. Ее представители отказывались отвечать на вопросы журналистов, один из прибывших с силой ударил по видеокамере южнокорейского журналиста.

После представители КНДР централизованно покинули здание аэровокзала. Они разъехались на такси или на обычных иномарках с местными номерами, без особых опознавательных знаков.