Новый поворот: состояние Дмитрия Быкова изменилось

Идущий на поправку писатель Дмитрий Быков вышел на связь с сочувствующими через инстаграм. Литератор в привычной саркастической манере написал, что слухи о его плохом самочувствии «как обычно, сильно преувеличены» и выразил надежду «вернуться в строй как можно скорее».

Впервые после выхода из искусственной комы писатель Дмитрий Быков обратился к друзьям, коллегам и поклонникам, опубликовав пост в инстаграме.

Улыбаясь с фотографии, писатель сообщил, что слухи о его плохом самочувствии «как обычно, сильно преувеличены».

«Страшно благодарен врачам и всем, кто писал, звонил, передавал слова поддержки. Надеюсь вернуться в строй как можно скорее. Спасибо! Нас ждут великие дела, не сомневайтесь!» — написал Быков.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что причиной внезапного ухудшения здоровья Быкова стала стадия декомпенсации хронического заболевания (стадия, при которой организм не может справляться с недугом собственными силами — «Газета.Ru»).

Писателю стало плохо 16 апреля в самолете, который следовал в Уфу из Екатеринбурга . Быков начал испытывать недомогания еще в уральской столице, однако от медицинской помощи отказался и принял решение не менять планов. Уже в самолете его состояние резко ухудшилось. Когда у литератора началась рвота, присутствующие на борту посчитали, что он не трезв.

«Командир судна подумал, что Быков пьян, и решил долететь без остановок. На борту оказался медик — он посоветовал дать Быкову кислородную маску. Перед посадкой писателю стало совсем плохо — он встал с кресла и просто лег в проходе», — сообщили в ГТРК «Башкортостан».

Друг Быкова, главный редактор издания «Собеседник» Юрий Пилипенко , в день происшествия заявил, что пока рано говорить о причинах тяжелого состояния писателя, и рекомендовал меньше обращать внимание на преувеличенные домыслы синтезируемые в сети.

«Все слова про инсульт, отек мозга, кому — это все преувеличение, хотя состояние действительно сложное, тяжелое», — сказал Пилипенко, отметив, что все станет понятно, когда будут готовы результаты экспертизы.

В числе первых о случившемся высказался редактор радиостанции «Эхо Москвы» и друг Дмитрия Львовича Алексей Венедиктов

«Спасибо всем, кто беспокоится о здоровье Дмитрия Быкова. Он госпитализирован в больницу в Уфе. Состояние тяжелое, но стабильное, говорят врачи. Он второй день в реанимационной палате. Пожелаем ему скорейшего выздоровления», — написал Венедиктов.

Коллега Быкова по проекту «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов в беседе с «Царьградом» признался, что раньше не замечал предпосылок к произошедшему, поскольку литератор никогда не жаловался на здоровье.

20 апреля стало известно об улучшении состояния писателя, его супруга Ирина Лукьянова написала в фейсбуке, что он начал приходить в сознание и был переведен на самостоятельное дыхание.

«Положительная динамика. Слышит и реагирует», — написала она.

На следующий день, в беседе с телеканалом «360», Лукьянова рассказала, что супруг все еще чувствует себя плохо, однако уже «практически» вышел из комы.

«Он очень слаб, он очень плохо себя чувствует. Еду в больницу, может быть, там поговорю с врачами и что-то узнаю», — сказала супруга Быкова.

Затем Лукьянова сообщила в своем фейсбуке, что Дмитрия Львовича перевели на самостоятельное дыхание.

Ранее она оказывалась называть точный диагноз писателя журналистам, поясняя это тем, что от состояния его здоровья «не зависит обороноспособность страны». В социальных сетях Лукьянова обратилась к поклонникам и друзьям Быкова со словами благодарности за оказанную поддержку, беспокойство и предложения о помощи.

Новость о улучшении состояния писателя подтвердил также и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов

«Врачи просят говорить пока так: «Есть улучшение в состоянии пациента», — сообщил он в разговоре с ТАСС.

Несмотря на рекомендации врачей, он не смог скрыть своих эмоций по поводу того, что писатель пошел на поправку, сообщил «Интерфакс».

«Хорошие, прекрасные новости: пришел в сознание, это раз, и второе — переведен на самостоятельное дыхание, самостоятельно дышит», — сказал он.

Согласно Муратову, врачи просили не распространять информацию о том, что писатель начал приходить в сознание еще 20 апреля.