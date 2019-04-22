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«Шутят про депутатов все время»: в Госдуме не оценили российские комедийные программы 

Рамблер + ещё 12 40 минут назад
Фото: кадр программа
Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов назвал отвратительными комедийные программы, где шутят про депутатов. Об этом сообщает агентство «Москва».
«Посмотрите Comedy Club или «Наша Russia». Это отвратительно. Шутят про депутатов все время: депутаты и депутаты, и во всем они виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров», — заявил представитель фракции ЛДПР в ходе круглого стола «Ленин, уроки истории для России».
Власов также поинтересовался, почему юмористы не шутят о губернаторах или о правительстве.
Ранее лидер ДПР Владимир Жириновский предложил снимать фильмы про честных чиновников, чтобы повысить доверие россиян к ним.
Общество , Политика , Василий Власов , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР
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