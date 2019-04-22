Перепутал ударение: Дудю вновь указали на ошибки

Юрий Дудь вновь стал «героем» ютуб-шоу «Училка vs ТВ»

Одной из топовых тем минувших выходных стали выборы на Украине . В связи с этим Татьяна Гартман затронула вопрос, какой предлог все-таки правильно употреблять — «в Украине» или «на Украине», так как в телеэфире звучали два варианта.

Во времена Пушкина был принят первый вариант. Это было связано с тем, что дворяне говорили на французском, в котором нет предлога «на» и при переводе делали кальку — «в Украине». В советские времена общепринятым стал второй вариант.

Однако, после распада СССР, власти Киева обратились к России с просьбой вернуться к предлогу «в». Они объяснили это тем, что когда Украина была одной из советских республик, то она имела «региональной значение» и логично было употреблять предлог «на», так же, как, например, «на Кавказе».

Но после того, как Украина стала суверенным государством, то логичнее говорить «в Украине», также, как «в Германии» или «в Норвегии». Тем не менее, литературным вариантом остается «на Украине», а первый вариант встречается в основном тогда, когда говорящий хочет сделать украинцам приятное.

А вот с прилагательным «украинский» оплошал Юрий Дудь , поставив ударение не на ту букву: он сказал «укрАинский» вместо «украИнский».

Допустила грубую ошибку и ведущая одного из утренних шоу, сказав «день рождение» вместо «день рождения». А корреспондента НТВ Антона Талпу Гартман и вовсе отправила «за парту двоечников» — он умудрился сделать сразу две ошибки с своих репортажах.

В перовом он рассказал, что отправился в кафе, где «угощают кофЕМ и булочками», после чего «училка» не сдержала эмоций, отметив, что «после этой фразы остается выйти на улицу без польта и прокатиться на метре».

А второй раз, рассказывая о дебоше Кокорина и Мамаева, которые избили Дениса Пака, он и вовсе выдал перл: «они же нанесли удар головой по стулу».

Далее Гартман снова затронула тему криминала. Автор одной из исторических программ, рассказывая о столбовой дворянке, известной садистке и серийной убийце, назвал ее «столбОвая». Правильно же говорить «столбовАя».