Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

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«Личная тема»: помощница президента Татарстана вышла за Бекмамбетова 

Рамблер + ещё 4 15 минут назад
Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман поженились, рассказала РИА Новости пресс-секретарь последней Мария Горожанинова.
По ее словам, Бекмамбетов и Фишман расписалась сегодня утром в Казани. На вопрос о том, как новобрачные намерены отпраздновать событие, Горожанинова отвечать отказалась, потому что «это очень личная тема».
Три часа назад Бекмамбетов опубликовал в своем инстаграме снимок скрещенных рук — мужской и женской. На безымянных пальцах обеих — кольца, напоминающие проволоку от шампанского.
Следом режиссер разместил в соцсети совместный снимок с Фишман. Ни первое, ни второе фото Бекмамбетов никак не прокомментировал.
Последняя публикация в инстаграме Фишман была сделана пять часов назад. В ней помощница президента Татарстана похвасталась наградой, которую Американская ассоциация планирования присудила пока лишь частично благоустроенной набережной озера Кабан в Казани.
В качестве помощницы главы Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман курирует развитие городской среды и обустройство общественных пространств.
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Общество , Видео , Рустам Минниханов , Наталия Фишман , Тимур Бекмамбетов , РИА Новости , Республика Татарстан
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