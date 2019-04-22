Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман поженились, рассказала РИА Новости пресс-секретарь последней Мария Горожанинова.
По ее словам, Бекмамбетов и Фишман расписалась сегодня утром в Казани. На вопрос о том, как новобрачные намерены отпраздновать событие, Горожанинова отвечать отказалась, потому что «это очень личная тема».
Три часа назад Бекмамбетов опубликовал в своем инстаграме снимок скрещенных рук — мужской и женской. На безымянных пальцах обеих — кольца, напоминающие проволоку от шампанского.
Следом режиссер разместил в соцсети совместный снимок с Фишман. Ни первое, ни второе фото Бекмамбетов никак не прокомментировал.
Последняя публикация в инстаграме Фишман была сделана пять часов назад. В ней помощница президента Татарстана похвасталась наградой, которую Американская ассоциация планирования присудила пока лишь частично благоустроенной набережной озера Кабан в Казани.
В качестве помощницы главы Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман курирует развитие городской среды и обустройство общественных пространств.