Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

«Личная тема»: помощница президента Татарстана вышла за Бекмамбетова

По ее словам, Бекмамбетов и Фишман расписалась сегодня утром в Казани . На вопрос о том, как новобрачные намерены отпраздновать событие, Горожанинова отвечать отказалась, потому что «это очень личная тема».

Три часа назад Бекмамбетов опубликовал в своем инстаграме снимок скрещенных рук — мужской и женской. На безымянных пальцах обеих — кольца, напоминающие проволоку от шампанского.

Следом режиссер разместил в соцсети совместный снимок с Фишман. Ни первое, ни второе фото Бекмамбетов никак не прокомментировал.

Последняя публикация в инстаграме Фишман была сделана пять часов назад. В ней помощница президента Татарстана похвасталась наградой, которую Американская ассоциация планирования присудила пока лишь частично благоустроенной набережной озера Кабан в Казани.