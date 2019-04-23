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«Звездный адвокат» из дела Лошагина и бракоразводного процесса Петросяна сам подал на развод. «Подлец остается подлецом» 

Ura.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Московский адвокат Сергей Жорин, участвовавший в громком уголовном деле фотографа Дмитрия Лошагина, а также выступавший на стороне юмориста Евгения Петросяна в бракоразводном процессе с Еленой Степаненко, сам разводится. Адвокат решил поставить точку в семейных отношениях с двукратной чемпионкой мира по боксу Натальей Рагозиной.
Сергей Жорин и Наталья Рагозина прожили в браке два года, о причинах развода они не распространяются, сообщает издание Starhit. Для Сергея Жорина это не первый развод. Он был женат пять раз, но ни с одной из своих избранниц так и не смог найти счастья, напоминает «Пятый канал».
Между тем развод пары нелестно прокомментировала экс-супруга Жорина Екатерина Гордон. «Подлец остается подлецом. Точнее так: подлец будет изображать милашку, пока вы будете нужны. Настанет день, и вы поймете, что дыма без огня не бывает», — написала Гордон в Instagram.
Гордон рассказала подписчикам, что Жорин не интересуется детьми от прежних отношений и не платит им алименты. Она также призналась, что женщины становились жертвами рукоприкладства звездного адвоката. Гордон отметила, что Жорин уже как минимум дважды показал себя не с лучшей стороны, поэтому всем, кто желает связать с ним жизнь, стоит подумать, пишет информагентство Nation News.
Как ранее писало «URA.RU», летом 2017 года Жорин и Рогозина сыграли свадьбу в Barviha Luxury Village. Адвокат опубликовал в соцсетях снимки с торжества.
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Комментарии1
Общество , Елена Степаненко , Наталья Рагозина , Сергей Жорин , Евгений Петросян , Екатерина Гордон
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