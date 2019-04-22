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«Не отличается от Порошенко»: Соловьев потребовал не признавать Зеленского 

Рамблер 1 час назад
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Россия не должна признавать прошедшие на Украине выборы президента. Об этом он написал в твиттере.
Такое заявление ведущий сделал, комментируя запись пользователя @KosterNews. Пользователь отметил, что Украина, в отличие от России, «умеет удивлять», а украинцы «смогли отстоять демократию». Соловьев с ним не согласился.
«Выборы не надо признавать. Какую демократию они отстояли? Чем взгляды Зе отличаются от взглядов По?» — написал телеведущий (орфография и пунктуация автора сохранены).
По итогам обработки 90,10 процента бюллетеней во втором туре выборов президента Украины побеждает Владимир Зеленский. Он набрал 73,17 процента голосов избирателей, а Порошенко — 24,50 процента.
Второй тур выборов украинского президента был объявлен, так как в первом ни одному из кандидатов не удалось набрать большинства голосов: по итогам первого тура Зеленский получил 30,24 процента голосов избирателей, а Порошенко — 15,95 процента.
Комментарии126
Общество , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев
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