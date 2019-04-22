«Не отличается от Порошенко»: Соловьев потребовал не признавать Зеленского

Такое заявление ведущий сделал, комментируя запись пользователя @KosterNews. Пользователь отметил, что Украина, в отличие от России, «умеет удивлять», а украинцы «смогли отстоять демократию». Соловьев с ним не согласился.

«Выборы не надо признавать. Какую демократию они отстояли? Чем взгляды Зе отличаются от взглядов По?» — написал телеведущий (орфография и пунктуация автора сохранены).

По итогам обработки 90,10 процента бюллетеней во втором туре выборов президента Украины побеждает Владимир Зеленский . Он набрал 73,17 процента голосов избирателей, а Порошенко — 24,50 процента.

Второй тур выборов украинского президента был объявлен, так как в первом ни одному из кандидатов не удалось набрать большинства голосов: по итогам первого тура Зеленский получил 30,24 процента голосов избирателей, а Порошенко — 15,95 процента.