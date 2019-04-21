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Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово» 

Вести.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: ТАСС
Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во время воскресной проповеди в храме Христа Спасителя патриарх, отслужив божественную литургию, говорил о возникновении Вселенной. По его мнению, ученым, как бы они ни старались, никогда не удастся объяснить и описать этот "дивный акт творения". Причем как предшественники современных ученых, так и их последователи смогут составить лишь незначительную часть объема "божественной тайны".
Предстоятель считает, что теорию Большого взрыва невозможно объяснить без признания его как божественного акта творения.
Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной. Он считает, что ученым проще не биться над загадкой, а признать акт творения божественным. Главной проблемой на пути ученых к такому откровению патриарх назвал тот факт, что у ученых, которые пытаются таким образом вытеснить бога из человеческого сознания, просто "не поворачиваются языки".
Так называемая теория Большого взрыва — космологическая модель, описывающая развитие Вселенной как непрерывно расширяющейся и охлаждающейся из материи крайне высокой плотности. По мнению ученых, Большой взрыв произошел 12—14 миллиардов лет назад.
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Общество , Иисус Христос , Патриарх Кирилл
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