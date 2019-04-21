«Он очень слаб»: Супруга Быкова о его самочувствии

На вопрос о самочувствии Быкова она ответила, что он практически пришел в себя.

«Он очень слаб, он очень плохо себя чувствует», — сказал она, сообщив, что направляется в больницу.

У себя на странице в Фейсбуке Лукьянова написала, что Быков переведен на самостоятельное дыхание.

Быкову стало плохо в аэропорту Уфы 16 апреля. В столице Башкирии он должен был прочитать лекцию. Сначала писателя госпитализировали в местную больницу. 18 апреля Быкова перевели в московский НИИ им. Бурденко.

Появившуюся в СМИ информацию о диагнозах писателя его окружение опровергало.