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«Он очень слаб»: Супруга Быкова о его самочувствии 

Рамблер + ещё 3 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Писатель Дмитрий Быков пришел в себя. Об этом со ссылкой на его жену Ирину Лукьянову сообщает телеканал «360».
На вопрос о самочувствии Быкова она ответила, что он практически пришел в себя.
«Он очень слаб, он очень плохо себя чувствует», — сказал она, сообщив, что направляется в больницу.
У себя на странице в Фейсбуке Лукьянова написала, что Быков переведен на самостоятельное дыхание.
Быкову стало плохо в аэропорту Уфы 16 апреля. В столице Башкирии он должен был прочитать лекцию. Сначала писателя госпитализировали в местную больницу. 18 апреля Быкова перевели в московский НИИ им. Бурденко.
Появившуюся в СМИ информацию о диагнозах писателя его окружение опровергало.
«Сегодня ТАСС диагностировал у Быкова инфаркт мозга, а телеграм-канал Mash тяжелый сепсис. Завтра, думаю, найдут родильную горячку. На всякий случай напоминаю всем коллекционерам чужих диагнозов о статье 13 Основ законодательства об охране здоровья граждан», — написала супруга, напомнив, что все эти сведения составляют врачебную тайну.
Комментарии19
Общество , Дмитрий Быков , Ирина Лукьянова , ИТАР-ТАСС
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