Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков , известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

"Михаила Александровича не стало", — сказал собеседник агентства.

"Его голос — визитная карточка метро. Мы также записали с ним объявления для новых станций, которые еще не открыты", — добавили в пресс-службе.

Быков начал свой профессиональный путь в качестве диктора на Ленинградском радио, в конце 1970-х годов ему предложили попробовать озвучить несколько объявлений для метрополитена, в связи с открытием новых станций. С тех пор в течение 40 лет он записал десятки роликов для метро. Его голос звучит не только в вагонах поезда при объявлении очередной остановки, им озвучена и служебная информация подземки, которая важна и для работников и для пассажиров.