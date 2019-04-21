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Умер телеведущий и диктор Михаил Быков 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: официальный сайт Петербургского метрополитена
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".
"Михаила Александровича не стало", — сказал собеседник агентства.
"Его голос — визитная карточка метро. Мы также записали с ним объявления для новых станций, которые еще не открыты", — добавили в пресс-службе.
Быков начал свой профессиональный путь в качестве диктора на Ленинградском радио, в конце 1970-х годов ему предложили попробовать озвучить несколько объявлений для метрополитена, в связи с открытием новых станций. С тех пор в течение 40 лет он записал десятки роликов для метро. Его голос звучит не только в вагонах поезда при объявлении очередной остановки, им озвучена и служебная информация подземки, которая важна и для работников и для пассажиров.
ТАСС: последние новости
Источник: Дмитрий Быков до сих пор находится в тяжелом состоянии Источник: медики диагностировали у Быкова инфаркт головного мозга Умерла актриса Ирина Цывина
Общество , Михаил Быков
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