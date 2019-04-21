Умер Михаил Быков

Санкт-Петербурге на 74-м году жизни умер советский и российский телеведущий Михаил Быков . Его голос был визитной карточкой метрополитена Северной столицы, сообщает Пятый канал.

Даже новые, еще не открытые станции метрополитена будут объявлять его голосом, работу над записью названий станций он закончил совсем недавно.

Стаж Быкова на Ленинградском телевидении насчитывает около 40 лет — телеведущий вел новости, праздничные концерты и еще множество передач.

Дочь телеведущего Марианна сообщила, что он скончался в воскресенье. Его смерть была внезапной.