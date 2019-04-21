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СМИ сообщили о смерти ветерана в Челябинской области из-за нехватки мест в больнице 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Фото: © Flickr / Bolshakov
Ветеран Великой Отечественной войны Никита Малахов умер на лавочке возле Кизильской районной больницы в Челябинской области после того, так как ему отказали в госпитализации из-за нехватки мест, утверждают местные СМИ.
«Ему стало плохо, отвезли в Кизильскую районную больницу, где сказали «Мест нет!», помощь тоже никто оказывать не стал. Ветеран умер, сидя на лавочке перед больницей, так и не дождавшись помощи», — передает слова Екатерины Шелим, внучки другого ветерана, портал «Первый кизильский».
Малахова похоронили в поселке Сыртинском в субботу.
Портал «Вертов.инфо» пишет, что главврач больницы опровергла отказ в госпитализации, утверждает, что помощь Малахову просто не успели оказать.
«Я сегодня был на похоронах, разговаривал с его дочерью. И дело было совсем не так. Ветерана привезли на плановое лечение 19 апреля. Поднимался по крыльцу, ему стало плохо, проходящие мужчины помогли завести в коридор и посадить на лавочку, где он тут же скончался», — заявил глава Кизильского района Челябинской области Александр Селезнев.
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Комментарии12
Общество , Александр Селезнев , Челябинская Область
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