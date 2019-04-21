Загадочный объект в небе над Россией попал на видео

Падение «метеорита» в Нижегородской области сняли на видео

Видео падения светящегося объекта в небе в Нижегородской области попало на камеру видеорегистратора. Ролик распространили в интернете.

На кадрах видно, как над трассой в ночном небе внезапно появляется крупная яркая точка и с большой скоростью движется в сторону, скрываясь за деревьями.

После того, как запись с видеорегистратора распространили по Сети, несколько человек заявили, что тоже наблюдали падение светящегося объекта вечером 20 апреля.

«Да, я тоже видела. Это не звездопад. Действительно на большой скорости летело нечто светящееся», — написала под видео жительница Нижнего Новгорода Елена Егорочкина.

Очевидцами необычного явления в минувшую субботу также стали жители Арзамаса, Дзержинска и других населенных пунктов, пишут «Известия». Однако точно установить, что же пролетало в ночном небе, пока не удалось.