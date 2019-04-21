Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего. Есть одно но — он в тюрьме на пожизненном

Основательница кроссфита снова заинтересовала бульварную прессу, и на этот раз дело не в фитнесе. Американка собралась замуж за школьного приятеля, которого не видела с 1989 года. За 30 лет она заработала миллионы долларов, а ее избранник обнищал и сел в тюрьму за убийство. Свадьбу не остановит даже пожизненное заключение. «Лента.ру» изучила необычную историю любви.

Лорен Дженай познакомилась с первым мужем в спортзале. Грег Глассмен работал тренером в Калифорнии и почти 10 лет разрабатывал собственную методику физической подготовки — кроссфит. К середине 1990-х у него появились последователи, и Лорен была одной из них.

После свадьбы они сняли угол в местной секции джиу-джитсу и стали вести занятия вместе. Помимо тренировок, Лорен взяла на себя ведение бизнеса. Дела быстро шли в гору, поэтому вскоре пара задумалась о переезде. Новый зал открыли на месте грузового гаража площадью 100 квадратных метров.

В 2000 году Грег начал рассказывать о своих наработках на собственном сайте. У компании появились филиалы в других городах и штатах, а затем и по всему миру. Мало-помалу кроссфит начал приносить большие деньги. К 2016 году методику преподавали в 13 тысячах залов, а стоимость бренда оценивалась в четыре миллиарда долларов.

Пока компания процветала, брак рушился. Грег то и дело ездил в командировки и, по слухам, изменял беременной жене, которой приходилось сидеть дома. В марте 2010 года Лорен подала на развод и отсудила половину семейного имущества. Позднее бывший муж выкупил ее долю в бизнесе за 16 миллионов долларов.

После развода Лорен страдала от депрессии.

«Это было совсем не то место, где мне хотелось быть, — рассказывала она Phoenix Business Journal. — В первый раз за 15 или 20 лет я ничего не решала. Я не знала даже, как позаботиться о собственном здоровье. А ведь я всю жизнь заботилась о здоровье других людей».

Как раз тогда Лорен стала переписываться в Facebook с Тайроном Такером. Они познакомились, когда обоим было по 16 лет. В старших классах Такер был тайно влюблен в Лорен, которая встречалась с его лучшим другом.

«Когда он узнал, что я слышала его признание, то ужасно застеснялся, — вспоминала Дженай в интервью Daily Mail. — Все это ничем не кончилось».

После школы они потеряли связь. Такер поступил в колледж, женился и работал в сфере финансов. Лорен на тот момент бросила школу, уехала в Калифорнию и работала парикмахером. За 30 лет они ни разу не встречались и даже не говорили по телефону.

Пока Лорен зарабатывала свои миллионы, Такер потерял все и бродяжничал в Аризоне. В 2015 году он пешком пересек Соединенные Штаты, добрался до Флориды и поселился на острове Ки-Уэст в часе езды от Майами. Он зарабатывал на жизнь тяжелым физическим трудом и ночевал на кораблях или в ночлежке для бездомных.

Лорен находила это романтичным.

«В его образе жизни было что-то богемное», — объясняла она журналистам.

Несмотря на это, первое время их отношения ограничивались переписками в Facebook. Так продолжалось до конца 2017 года, когда Дженай получила сообщение от знакомого Такера.

«Ему нужна твоя помощь, — писал он. — Его арестовали за убийство».

17 ноября 2017 года к трейлерному парку на краю Ки-Уэста подъехал черный фургон. Из него вышли двое в масках и черной одежде. По версии следствия, одним из них был Такер, а его подельника звали Рори Уилсон. Они направились к дереву, на ветвях которого кто-то построил лачугу. В ней ютились три человека: две женщины и мужчина.

Преступники считали, что хозяйка дома на дереве 53-летняя Пола Бельмонте прячет там деньги и наркотики. Они забрались в лачугу, подняли с кровати перепуганных жильцов и принялись искать их тайные богатства. Говорил в основном Уилсон. Он угрожал Бельмоне, приставил к ее шее нож и порезал ее.

На шум пришел обитатель соседнего трейлера — 59-летний Мэтью Боннет. Он полез на дерево разбираться и столкнулся с удирающими грабителями. После недолгой ссоры один из преступников ударил его ножом. Через несколько часов Боннет скончался.

Грабители и водитель фургона несколько дней скрывались от полиции, причем Такер, по версии следствия, нашел одного из свидетелей и угрожал ему. После ареста Такер отрицал свою вину, но не мог объяснить, чем занимался во время убийства. По его словам, в тот вечер он был мертвецки пьян и ничего не помнил.

Бельмонте смогла опознать Уилсона по голосу и фотографии. Доказать вину Такера оказалось труднее. На месте преступления не нашли ни одной улики, подтверждающей его присутствие. Прокурор построил обвинение на словах Уилсона и показаниях сокамерника Такера, якобы слышавшего его признание. В декабре 2018 года суд присяжных вынес обвинительный вердикт Такеру. Ему грозит пожизненное заключение.

Обвинения в адрес школьного друга поразили Дженай.

«Я стала разбираться и увидела, что что-то не сходится», — отметила она.

Лорен прислала Такеру номер своего телефона и наняла для него хорошего юриста и частного детектива.

Во Флориде запрещены личные встречи с заключенными — только телефон или видеосвязь. Лорен записалась на сеанс видеосвязи и впервые за 30 лет увидела старого приятеля.

«Когда мы болтали по видео, то снова превращались в школьников, — рассказывает она. — Я долго жила одна, поэтому наладить отношения и посмеяться было очень весело».

Постепенно Лорен начала понимать, что влюблена в Такера.

«Я не знаю, что происходит, но мне нравится с тобой говорить, ты заставляешь меня смеяться, — написала она ему в тюрьму. — У нас столько общего. Я жду каждого раза, когда мы сможем пообщаться». Такер ответил, что чувства взаимны: «Он позвонил и сказал: "Мне ужасно повезло, что я тебя нашел, но для этого меня должны были арестовать за убийство. Если бы не арест, всего этого не было бы"».

Во время одного из разговоров по видеосвязи у Дженай обнажилась грудь. За нарушение правил им запретили общаться на три года, но Лорен не сдавалась. Она продолжала звонить возлюбленному через учетную запись своей матери.

«Нашу любовь не остановить бетонными стенами, — пояснила женщина. — Мы никогда не были вместе, никогда не прикасались друг к другу. Очевидно, что эти чувства должны во что-то вылиться».

Лорен рассчитывала выйти замуж за Такера, когда его отпустят под залог, и предлагала за его освобождение миллион долларов. Ничего не вышло: судья оставил заключенного за решеткой. Затем паре запретили общаться по видеосвязи.

«Видимо, после слушания по поводу залога они пошли и посмотрели записи наших разговоров, — предполагает Дженай. — Все заявки удалили, а прием новых отменили на сто лет».

Теперь им остаются только телефон и письма.

«Такер занялся живописью и собирает творчество заключенных, — рассказала Лорен. — Теперь он присылает мне всякие поделки, вроде цветов из туалетной бумаги».

Она продолжает готовиться к свадьбе, которую, вероятно, придется сыграть прямо в тюрьме. Это будет ее первая личная встреча с Такером за 30 лет.

Лорен намерена обойтись без брачного договора, который мог бы защитить ее состояние в случае развода.