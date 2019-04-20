Появились новые детали о здоровье Быкова

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В состоянии Быкова наметились улучшения 

Рамблер 12 минут назад
В состоянии здоровья поэта, писателя, обозревателя «Новой» Дмитрия Быкова наметилась положительная динамика. Об этом сообщил председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Он находится рядом с Быковым и его родными.
Муратов также был в реанимации и встречался с врачами НИИ Бурденко.
«В состоянии здоровья Дмитрия Быкова наблюдаются улучшения», — сказал он.
Это самая свежая информация на 13 часов дня 20 апреля.
Быкову стало плохо в аэропорту Уфы 16 апреля. В столице Башкирии он должен был прочитать лекцию. Сначала писателя госпитализировали в местную больницу. Однако вскоре было принято решение перевезти Быкова в московский НИИ им. Бурденко. Появившуюся в СМИ информацию о том, что писатель перенес инсульт, Муратов опровергает.
«Просто ложь», — заявил он.
Общество , Видео , Дмитрий Быков
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