Появились новые детали о здоровье Быкова

В состоянии Быкова наметились улучшения

В состоянии здоровья поэта, писателя, обозревателя «Новой» Дмитрия Быкова наметилась положительная динамика. Об этом сообщил председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Он находится рядом с Быковым и его родными.

Муратов также был в реанимации и встречался с врачами НИИ Бурденко.

«В состоянии здоровья Дмитрия Быкова наблюдаются улучшения», — сказал он.

Это самая свежая информация на 13 часов дня 20 апреля.

Быкову стало плохо в аэропорту Уфы 16 апреля. В столице Башкирии он должен был прочитать лекцию. Сначала писателя госпитализировали в местную больницу. Однако вскоре было принято решение перевезти Быкова в московский НИИ им. Бурденко. Появившуюся в СМИ информацию о том, что писатель перенес инсульт, Муратов опровергает.