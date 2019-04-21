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Дмитрий Быков пришел в себя 

ТАСС + ещё 17 26 минут назад
Фото: ТАСС
Писатель Дмитрий Быков, госпитализированный в Уфе 16 апреля, находится в сознании и может говорить. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Подозрение на инсульт: Дмитрий Быков впал в кому
"Он пришел в сознание. Разговаривает и командует. И дышит сам", — сказал Муратов.
Ранее супруга писателя Ирина Лукьянова разместила на своей странице в Facebook сообщение о том, что ее муж "переведен на самостоятельное дыхание".
16 апреля 51-летний Быков был доставлен в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания. Первоначально врачи подозревали у него острое нарушение мозгового кровообращения, однако инсульт подтвержден не был. 18 апреля самолет, транспортировавший из Уфы находящегося в медикаментозном сне писателя, прибыл в Москву. В субботу главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил ТАСС, что Быкова могут вывести из состояния "медицинского сна" в ближайшие два дня.
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