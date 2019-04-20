Шесть признаков того, что вам пора менять работу

Если вы устали от работы, но не уверены в том, что ее стоит сменить, есть шесть признаков того, что это действительно стоит сделать, пишет Money Times

И первый пункт — хронические утренние размышления о том, как половчее избежать рабочего дня, какой благовидный предлог придумать, чтобы остаться дома. В той или иной степени это свойственно всем, но если история повторяется ежедневно, это уже первый сигнал.

Если на рабочем месте вас стали раздражать и отвлекать даже мелочи и выводят из себя вредные привычки ваших коллег, это свидетельствует о том, что на самом деле причина в чем-то большем.

Если вас все чаще беспокоит ощущение, что ваша карьера пробуксовывает и вы застряли на одном месте, это тоже серьезный повод задуматься.

Еще одним «ускорителем» в ситуации, когда нужно либо уйти, либо остаться, становится новый начальник. Понимание того, что все изменится к худшему, но повлиять на ситуацию вы не в силах, — еще один сигнал.

Если вы постоянно чувствуете усталость и скуку на рабочем месте, ваш труд стал казаться вам монотонным и безрадостным, может, быть пора что-то менять в жизни.

Еще один тревожный звоночек — каждый раз, когда ваши друзья с радостью упоминают о своей работе, вас начинает мучать зависть. Вас мучает ощущение, что у всех остальных с работой все обстоит гораздо лучезарнее, чем у вас.

В этом случае уместно проанализировать, что именно вызывает у вас такие мучительные эмоции — работа ваших друзей, их трудовой график или что-то еще.

В любом случае, отмечается в публикации, решение о смене работы не должно быть спонтанным и эмоциональным: важно продумать свои дальнейшие шаги и работу.