Соловьев назвал слабые стороны дебатов Зеленского и Порошенко

Соловьев заявил, что на дебаты было «неинтересно смотреть»

«Ведущие вообще не вели, не контролировали то, что происходит. Не были выведены ни смысловые возможности кандидатов, ни было драматургии как таковой. Я был уверен, что так и будет», — приводит «Царьград» мнение Соловьева. Телеведущий заявил, что шоу получилось крайне низкого уровня из-за слабой подготовки организаторов. «Вообще, все выглядело ужасно мелко. Потому настолько было неинтересно смотреть», — подытожил Соловьев.