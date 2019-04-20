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Соловьев назвал слабые стороны дебатов Зеленского и Порошенко 

Ura.Ru 36 минут назад
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Соловьев заявил, что на дебаты было «неинтересно смотреть»
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Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал уровень проведения дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Журналист заявил, что на спор политиков было «неинтересно смотреть», и указал на слабые стороны организации шоу.
«Ведущие вообще не вели, не контролировали то, что происходит. Не были выведены ни смысловые возможности кандидатов, ни было драматургии как таковой. Я был уверен, что так и будет», — приводит «Царьград» мнение Соловьева. Телеведущий заявил, что шоу получилось крайне низкого уровня из-за слабой подготовки организаторов. «Вообще, все выглядело ужасно мелко. Потому настолько было неинтересно смотреть», — подытожил Соловьев.
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. За дискуссией политиков вживую наблюдали 22 тысячи украинцев. Как передает RT, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Порошенко выглядел значительно слабее своего оппонента и «изначально проиграл дебаты, согласившись на условия Зеленского».
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Общество , Дмитрий Белик , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Госдума , Царьград ТВ
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