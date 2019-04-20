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Россиянам напомнили о коротких рабочих пятницах и переносе выходных в мае 

ТК «Звезда» + ещё 1 40 минут назад
Фото: ТАСС
Роструд сообщил о длинных выходных в стране в связи с майскими праздниками.
В начале мая россиян жду удлиненные пятидневние выходные.
Так, в связи с Днем труда и празднованием 9 мая, жители РФ будут отдыхать с первое по пятое мая.
«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября», — сообщили в пресс-службе Роструда.
Кроме того, как передает РИА Новости, 30 апреля и 8 мая рабочий дней трудящихся россиян сократится на один час.
Стоит отметить, что 2019 год устанет одним из рекордсменов по количеству выходных дней: из 31 дня — 13 станут нерабочими.
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