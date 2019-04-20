Россиянам напомнили о коротких рабочих пятницах и переносе выходных в мае

Роструд сообщил о длинных выходных в стране в связи с майскими праздниками.

В начале мая россиян жду удлиненные пятидневние выходные.

Так, в связи с Днем труда и празднованием 9 мая, жители РФ будут отдыхать с первое по пятое мая.

«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября», — сообщили в пресс-службе Роструда.

Кроме того, как передает РИА Новости, 30 апреля и 8 мая рабочий дней трудящихся россиян сократится на один час.

Стоит отметить, что 2019 год устанет одним из рекордсменов по количеству выходных дней: из 31 дня — 13 станут нерабочими.